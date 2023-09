FERMO - Non solo l’avvocato fermano Gianluca Totò. C’è un’altra protagonista della nostra provincia a “Uomini e donne” (trono over), la fortunata trasmissione televisiva in onda su Canale 5 condotta da Maria De Filippi. Si tratta dell’imprenditrice nonché artista Emanuela Malavisi, proprietaria dello chalet Rivazzurra di Lido di Fermo.

La bellissima sangiorgese, che ha studiato psicologia clinica a Firenze ed è anche pittrice autodidatta, si è fatta subito conoscere dal grande pubblico televisivo come una persona molto sicura di sé, concreta e mostrandosi anche piuttosto combattiva. «Non mi accontento delle briciole», ha detto in studio declinando le avances di Marco, un consulente finanziario di Roma.

Sempre nel corso del programma Emanuela si è seduta, insieme ad altre due donne, proprio di fronte a Gianluca raccontando a Maria De Filippi di aver fatto, per andare in studio, un viaggio in auto insieme a lui «visto che siamo delle stesse zone» e sostenendo che, dal suo punto di vista, per i discorsi fatti, «Gianluca (che è divorziato, ndr.) non è ancora pronto a vivere una nuova storia». Non è scattata la scintilla, quindi, tra i due fermani, per il momento, tanto che Totò ha scelto di rivolgere le sue attenzioni alla bionda Cristina, romana. Ma siamo solo all’inizio. L’obiettivo per tutti è sempre quello di fare nuove amicizie e incontrare nuovi amori.