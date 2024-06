Accoltellato in piazza a Porto Sant'Elpidio, oggi il funerale di Jeddi Osama nel tempio islamico di Tavernelle. La famiglia: «Vogliamo giustizia»

PORTO SANT'ELPIDIO Si sono tenuti oggi pomeriggio al cimitero delle Tavernelle di Ancona i funerali del giovane di 23 anni Jeddi Osama, ucciso dopo la lite avvenuta nei giorni scorsi in piazza Garibaldi. Circa un centinaio le persone che hanno accompagnato il ragazzo alla sepoltura con 70 uomini nel tempio islamico e le 30 donne rimaste fuori, come impone il culto.

La legale: Estraneità dai traffici di droga

Presente il legale della famiglia, l'avvocato Michela Romagnoli, che ha voluto esprimere l’estraneità della vittima ai traffici di droga.

Sentito e commosso l’appello del fratello e della sorella del giovane. Hanno chiesto giustizia e verità. Intanto proseguono le indagini sul caso. Nei giorni scorsi ascoltati sia il marocchino di 34 anni che avrebbe sferrato la coltellata fatale che l'egiziano di 22 che ha detto di essere rimasto ferito al volto per aver tentato di togliere il coltello all'altro. Entrambi sono in carcere. Nei giorni scorsil questore Luigi Di Clemente ha disposto la chiusura per 15 giorni del kebabbaro davanti al quale si è consumato il delitto. Da valutare da parte del Comune lo smantellamento del gazebo che si trova davanti all'attività commerciale.