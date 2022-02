Rapine da "Arancia meccanica", preso il bandito che pestava le vittime. Rispedito in Romania l'autore di almeno 6 assalti

FERMO - Si è corso il rischio che mandasse qualcuno al creatore il romeno trentenne rapinatore seriale rimpatriato in Romania ieri dopo l’ennesimo raid del giorno prima. L’uomo che è stato rapinato a sud di Porto Sant’Elpidio poco prima del ponte di collegamento con Lido Tre Archi ha riportato una prognosi di 40 giorni.

E’ stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il giorno prima era stato rubato il cellulare a un’altra persona a sud del ponte. Il soggetto in questione pare che abbia una fedina penale chilometrica, prima del rimpatrio entrava e usciva di galera. Gli agenti della questura l’hanno accerchiato e lo hanno potuto acciuffare dopo l’ennesimo colpo. Era diventato il terrore dei residenti tra Porto Sant’Elpidio e Fermo. Dall’inizio del mese di febbraio il romeno avrebbe assaltato e derubato persone di passaggio tra le due riviere al di là e al di qua del ponte. Tra la pista ciclabile e nelle vie interne. La Squadra mobile ha potuto accertare che il romeno faceva la posta alla gente di passaggio e dopo il tramonto entrava in azione. Con minacce e l’uso della violenza si faceva consegnare di tutto, orologi, gioielli, portafogli e cellulari. Se il povero malcapitato faceva resistenza veniva aggredito con pugni e con il cacciavite o la lama di un coltello. In coppia in pochi giorni lui e un compare avrebbero messo a segno almeno 6 rapine. Ora è caccia la complice.

