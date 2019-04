Vuole vendere il computer online, ma il truffatore gli spilla 2mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Contava di guadagnare qualcosa vendendo on line il suo computer. Invece è finito nella rete di un truffatore, che lo ha abilmente ingannato e gli ha soffiato dal conto 2000 euro. E’ quanto capitato ad un pensionato di Sant’Elpidio a Mare, che sul web ha trovato un potenziale acquirente. Dopo un primo contatto, i due si sono sentiti al telefono e hanno concordato tempi e modalità per perfezionare la cessione. Il malvivente lo ha convinto ad effettuare la vendita utilizzando il suo conto Postamat. L’operazione è stata ultimata, ma poco dopo, controllando sul conto corrente, l’uomo si è accorto dell’ammanco e ha denunciato tutto ai carabinieri. Se attraverso gli acquisti on line il rischio più noto, per il compratore, è quello di ricevere il classico “pacco”, la nuova frontiera è quella delle truffe ai danni dei venditori. I casi si sono moltiplicati da qualche tempo. Capita così che i falsi acquirenti propongano di effettuare pagamenti tramite circuiti domestici di prelievo.Si invita il venditore a recarsi ad uno sportello, inserire la carta, digitare il pin, poi inserire un codice segreto, necessario per ultimare il passaggio e ricevere il denaro. In realtà, attraverso quel codice, il truffatore il denaro, anziché versarlo, lo preleva dal conto dell’ignaro interlocutore. E’ proprio quanto accaduto al pensionato elpidiense, che con questo stratagemma si è visto sfilare 2000 euro.