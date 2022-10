FERMO - Il gruppo comunale della Protezione Civile di Fermo continua nell’opera per cui si è costituito. Ovvero essere al fianco delle popolazioni, collaborare, esercitarsi e formarsi, essere presente nei luoghi dove è necessaria assistenza. Ed in questi giorni, infatti, il Gruppo Comunale fermano sarà ancora nelle zone alluvionate del nord delle Marche dove i volontari si stanno recando, dalle ore immediatamente successive alla sciagura del 15 settembre scorso.

Hanno già effettuato, ad un mese dalle note vicende, diversi interventi a Pianello di Ostra e Senigallia con mezzi di Pronto intervento e attività di ricerca dispersi con mezzi logistici e dispositivi tecnologici, avvalendosi del prezioso supporto dell’associazione UCRS cinofili, a loro convenzionata, con mezzi e persone che stanno prestando la loro opera di assistenza alle popolazioni locali e stanno collaborando con forze dell’ordine e associazioni. Interventi di soccorso e di aiuto cui il Gruppo Comunale di Protezione Civile si è subito impegnata a prestare proprio per la gravità di quanto è accaduto e per la necessaria collaborazione di tanti.

Un’opera per cui, nelle ore che sono seguite subito dopo, il sindaco Paolo Calcinaro e l’assessore con delega alla Protezione Civile Ingrid Luciani hanno espresso i ringraziamenti ai volontari della Protezione Civile Comunale per quanto stavano facendo e per essersi resi subito disponibili nell’azione di supporto a quanto era accaduto. Un ringraziamento esteso anche alle molteplici attività che il Gruppo Comunale porta avanti tutti i giorni, tutto l’anno. Vanno, infatti, ricordate le attività formative interne che proseguono per l’utilizzo delle strumentazioni tecnologiche con professionisti del soccorso.