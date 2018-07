Ugo Vitali Rosati va in pensione, il tribunale perde il suo presidente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Il presidente del tribunale di Fermo Ugo Vitali Rosati dal prossimo 20 agosto andrà in pensione, dopo 40 anni di attività nella magistratura. Figura di spicco, Vitali Rosati, nato in provincia di Cremona ma fermano doc , è entrato giovanissimo in magistratura, dopo aver svolto una breve esperienza all’Università di Macerata. Molte le sedi in cui ha operato e dove ha sempre lasciato il segno per il suo dinamismo e la sua competenza. Dotato di forti doti umane è stato anche giudice civile a Teramo e Ancona.Verso la fine degli ani ‘80 è arrivato a Fermo dove è stato fino al 2010 giudice penale in vari ruoli. Più volte ha fatto parte del Consiglio giudiziario regionale e dal 2010 ha assunto l’incarico di presidente del tribunale di Fermo dove ha sempre mantenuto una buona efficienza. Come presidente del collegio penale in più occasioni ha avuto vivaci scambi con la procura su alcuni casi giudiziari molto noti e sentiti nel territorio. Ora si è in attesa di conoscere il sostituto che dovrebbe arrivare a Fermo verso la fine del mese per la ripresa a pieno regime dell’attività giudiziaria dopo il rallentamento dovuto alla pausa estiva.