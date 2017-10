Visite gratuite per i bambini dai 6 ai 10 anni Accordo in Comune

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - La prevenzione è cultura. E’ quanto emerso dalla presentazione ieri mattina in municipio del protocollo d’intesa fra Comune di Fermo e Ambulatori San Biagio che prevede un progetto di prevenzione per bambini di età compresa fra i 6 e di 10 anni della città, in particolare con le cure inalatorie.Un progetto che prevede la prima visita gratuita e che è appunto rivolto agli alunni fermani delle elementari (circa 1500) e che - come ha sottolineato Gianni Della Casa, dirigente del Settore Politiche Sociali del Comune «prevede anche 40 voucher per bambini che vivono in famiglie con situazioni di disagio». «Sono orgoglioso del fatto che questa nuova realtà arricchisca quanto la nostra città può offrire alle scuole e alla situazioni di fragilità», ha detto il sindaco Paolo Calcinaro.Si tratta di «un progetto - come ha rimarcato lo stesso primo cittadino - che va ad aggiungersi a quello sulla prevenzione dei tumori della pelle grazie all’Ant e a quello dei medici dentisti». «Si tratta di un progetto importante, utile e di cui siamo sicuri la città si avvarrà proprio per il fatto che parliamo di una struttura all’avanguardia dal punto di vista tecnologico e innovativo, con importanti certificazioni; prevenire è fare cultura, sempre», ha aggiunto a sua volta l’assessore Mirco Giampieri.«Da quando abbiamo aperto sono circa mille le persone che hanno chiesto i nostri servizi - ha detto invece l’amministratore unico Gabriele Aguzzi insieme ai soci Mara Birilli e Giorgio Martella -: già il 25-30% sono bambini per i quali è un reparto pediatrico, vantiamo collaborazioni importanti con le Terme di Tabiano e di Salsomaggiore, siamo gli unici della provincia di Fermo. Il nostro servizio va incontro a chi per le cure termali non vuole fare chilometri di strada»La presentazione in municipio è stata suggellata dalla firma di un protocollo d’intesa fra Comune e Ambulatori san Biagio. Stampate anche delle brochure che verranno consegnate nelle scuole e che gli alunni riporteranno a casa.