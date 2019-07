Violenza sessuale su tre minorenni: professore di sostegno a giudizio

di Pierpaolo Pierleoni

FERMO - Su di lui pende un’accusa pesantissima, violenza sessuale a danno di minori. Alla sbarra un insegnante di pianoforte, nonché docente di sostegno in una scuola media all’epoca dei fatti che gli vengono contestati. L’uomo, R.F., 63 anni, si è presentato ieri mattina in tribunale, l’inizio del processo è stato rinviato al prossimo 16 ottobre. Già calendarizzata la seconda udienza, per il mese di febbraio 2020.Sono ben tre i minori, presunte vittime degli abusi, ad averlo accusato e le cui famiglie si sono costituite parte civile. L’imputato è difeso dall’avvocato Alessandro Angelozzi, a tutelare i ragazzi sono i legali Alessandra Iacopini, Filippo Polisena, Matteo Restuccia e Marco Tomassini.