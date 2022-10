FERMO - Uomini che odiano le donne: ammoniti tre compagni violenti dopo l'allarme dei vicini di casa. Continua il giro di vite della Questura di Fermo contro la violenza di genere, maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Il questore Rosa Romano, ha firmato tre provvedimenti di ammonimento per violenza domestica avvenuta in ambito familiare.

I provvedimenti sono stati notificati in questi giorni da personale della Divisione Anticrimine diretta da Francesco Costantini e sono stati riscontrati da specifici atti di indagine, testimonianze e referti medici. I provvedimenti si sono resi necessari in seguito a segnalazioni anonime da parte di vicini di casa, richieste di aiuto al 112 da parte della vittima aggredita dal compagno con intervento immediato della volante della polizia.