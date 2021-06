Morto Rea, ex direttore di Distretto dell'Area vasta. Aveva 67 anni ed era in pensione da aprile

FERMO - Sanità in lutto per la scomparsa di Vincenzo Rea, 67 anni, già direttore del Distretto unico dell'Area vasta 4 e andato in pensione nei mesi scorsi. Il suo ruolo attualmente è ricoperto da Licio Livini dopo le sue dimissione da direttore della stessa Area vasta. Napoletano di origini (era nato a Pomigliano D’Arco) ma da anni nel Fermano, nel 2018 aveva lascoiato la provincia per Rieti dove ha svolto l’incarico di direttore sanitario.

Lo scorso anno era tornato nel Fermano per un altro e ultimo incarico prima di andare, nello scorso mese di aprile, in pensione. Rea è morto per un infarto che lo ha colto questa notte, lascia la moglie e due figli. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo della sanità.

