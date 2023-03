FERMO - Un luogo bello, ricco di verde e di storia che potrà così essere conosciuto meglio e studiato. Insieme al recupero architettonico, botanico e funzionale del parco di Villa Vitali - che parte proprio in questi giorni -, verrà recuperata anche la cosiddetta “serra calda” (chiamata così perché anticamente era utilizzata come ricovero per le piante esotiche nella stagione invernale), luogo che verrà ristrutturato e che sarà destinato alle funzioni di gestione del Parco, di prima accoglienza, informazione al pubblico e che consentirà, attraverso sistemi didattici analogici e digitali, l’approfondimento scientifico del contenuto culturale del parco, di natura botanica, ma anche storico, artistico e archeologico.

L’allestimento



L’allestimento prevede la divisione dell’ambiente nell’accoglienza con bancone e punto ristoro e nella didattica, con tavoli, sedute, pannelli didattici, monitor touch screen per lo studio, la lettura, attività laboratoriali per famiglie ed illuminazione a risparmio energetico.



In programma anche il recupero dell’ex “serra fredda”, ovvero la serie di colonne che sostengono archi a sesto acuto, che conserverà l’esistenza del sistema di piante rampicanti e vaserie su lato ovest del Parco. Interventi che si inseriscono nel più ampio progetto di recupero del Parco di Villa Vitali, al quale nel giugno 2022 è stato riconosciuto il finanziamento di 2 milioni di euro del Pnrr a seguito della partecipazione ai relativi bandi del Mic, cui si sono aggiunte altre risorse per il fatto che la gara è stata avviata prima della fine del 2022. Il parco di Villa Vitali è l’unico esempio di giardino dell’800 presente in città e aperto al pubblico.

«I lavori di recupero di Villa Vitali con risorse Pnrr trasformeranno questo gioiello facendolo tornare centrale per cittadini, famiglie, visitatori e scuole» dice il sindaco Paolo Calcinaro con gli assessori ai lavori pubblici Ingrid Luciani, alla cultura Micol Lanzidei e alle politiche ambientali Alessandro Ciarrocchi.