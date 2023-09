FERMO - Ribalta su Villa Lussu, ai primi appelli sui social per l’acquisto pubblico, si aggiungono le voci della cultura e della politica. E, chissà, forse quest’angolo immerso nel verde di San Tommaso potrà avere un futuro da museo. A muoversi è anche l’Associazione Case della memoria: parla di un patrimonio fruibile da tutti i cittadini, aggiungendosi al coro di voci guidato dal nipote Tommaso Lussu e dalla scrittrice Silvia Ballestra, che di Joyce Lussu ha scritto la biografia.



Il luogo



«La casa - rimarca - è il chiaro esempio di un luogo della memoria - dice il presidente Adriano Rigoli -. È impensabile la prospettiva di renderla un luogo privato: ci appelliamo alle istituzioni, a partire dal ministero della Cultura». «La casa è il simbolo di un tassello fondamentale della storia del Paese quale la lotta per la Liberazione dal nazifascismo - aggiunge il vice Marco Capaccioli -. Credo che alle istituzioni si ponga un’occasione importante da cogliere: trasformare questa abitazione, rimasta com’era da quando Joyce la abitava, in una casa museo». A rivolgersi al Mic di Gennaro Sangiuliano anche un gruppo di parlamentari dem, fra cui Irene Manzi, Francesco Verducci, Silvio Lai, Marco Meloni, Alessandro Alfieri, Susanna Camusso, Andrea Casu, Augusto Curti, Cecilia d’Elia, Michele Fina, Dario Franceschini, Annamaria Furlan, Simona Malpezzi, Daniele Manca, Andrea Martella, Dario Parrini, Giuseppe Provenzano, Toni Ricciardi, Tatiana Rojc, Anna Rossomando, Filippo Sensi, Cristina Tajani, Ylenia Zambito, Sandra Zampa, Nicola Zingaretti e la deputata e il senatore di Avs Francesca Ghirra e Peppe De Cristofaro. Ricordano di aver depositato un’interrogazione e parlano della necessità di un’azione congiunta con Regione e Comune. «Sosteniamo e rilanciamo l’appello che il Centro Studi Lussu e altri esponenti della cultura hanno già rivolto al ministro. Finora i tentativi della famiglia di trovare un interlocutore istituzionale non hanno trovato accoglienza». Dal canto suo Fabrizio Cesetti, sempre del Pd, del quale è consigliere regionale, presenta una mozione in Regione e chiama in causa anche la Provincia: «L’obiettivo - sottolinea - è realizzare con risorse regionali, nazionali ed europee un progetto di valorizzazione della memoria di una donna tra i protagonisti del Novecento».



Il peso



Cesetti rimarca anche «l’impronta lasciata nel nostro territorio. La forza attrattiva del suo pensiero e il suo carisma hanno rappresentato un punto di riferimento per intere generazioni. Oggi questo patrimonio, che include un ricco apparato librario e documentario, rischia di andare disperso. Vogliamo sollecitare la Regione ad accogliere l’appello della famiglia e della scrittrice Ballestra affinché questa eventualità sia scongiurata e si possa rendere fruibile uno spazio testimonianza dei valori e delle idee di pace, democrazia e libertà». Nel Fermano c’è l’esempio della Casa Museo Osvaldo Licini, «che ai tempi della mia presidenza della Provincia - chiosa - recuperammo con un rigoroso intervento di restauro, realizzato in collaborazione con la Regione, con il Comune di Monte Vidon Corrado e la sponsorizzazione di Guzzini. Oggi ospita numerosi appuntamenti culturali, tra cui mostre d’arte e convegni».