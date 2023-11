FERMO - Continua la mobilitazione per tutelare Casa Lussu, la villa della scrittrice che si trova a San Tommaso e che è stata posta in vendita. Uno scrigno simbolo dell’impegno e della cultura di Joyce Lussu e del suo affetto per il Fermano. Il caso è approdato anche in Consiglio.



La strategia



Qui è stata votata all’unanimità la mozione per la tutela e la destinazione d’uso d’interesse culturale per l’edificio presentata dall’assessora alla Cultura, Micol Lanzidei. «La dimora è un luogo fisico della sua memoria - ha rimarcato Lanzidei -. Gli oggetti testimoniano e documentano anche l’attività intellettuale. I primi portavoce della necessità di conservazione della casa sono stati i membri del Centro studi Joyce Lussu. A loro poi si sono unite tante altre associazioni e non solo del territorio». La campagna ha raccolto finora 22mila firme a dimostrazione dell’interesse e ora il Comune vuole fare la sua parte. «Nei limiti delle competenze e delle nostre possibilità - ha ribadito Lanzidei - saremo uno dei soggetti che andranno a interloquire nell’elaborazione di una strategia realistica, fattiva e utile per tutelare l’interesse culturale di questa città».

Il caso

Sul caso sono intervenuti anche il capogruppo del Pd Paolo Nicolai, il consigliere di maggioranza Nicola Pascucci, Luciano Romanella della Lega e Stefano Fortuna del Movimento 5 Stelle. Tra l’altro sono state ricordate le battaglie della scrittrice a favore dei diritti delle donne, un tema purtroppo quanto mai di attualità visti gli ultimi femminicidi, fra cui la tragica fine di Giulia Cecchettin che ha scatenato un acceso dibattito politico che, perlomeno, sta servendo per definire nuove strategie per fermare i delitti. Il caso era esploso alla fine della scorsa estate, con la notizia della villa in vendita e l’immediata mobilitazione del mondo politico e culturale. Nella stessa petizione si ricordava in sintesi la forza e il coraggio di «Lussu, partigiana, medaglia d’argento al valor militare, scrittrice, attivista antifascista, storica, giornalista, traduttrice, poetessa e compagna dello statista Emilio Lussu: una donna che ha attraversato fronti e frontiere, così poliedrica che è impossibile trovare un’univoca definizione che racchiuda cosa e chi sia stata».



L’idea



Fra le richieste quella che l’abitazione possa diventare una Casa museo come avvenuto, ad esempio, a Monte Vidon Corrado per la casa dove visse il pittore Osvaldo Licini. In questi mesi si è anche attivata un’altra scrittrice, Silvia Ballestra, semifinalista al Premio Strega e finalista al Premio Campiello, che su Lussu ha scritto il libro “La Sibilla”.