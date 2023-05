FERMO - Se il capoluogo concentra l’attenzione su Lido Tre Archi, in tutto il Fermano è alta l’attenzione sul fronte della sicurezza, in vista dell’estate. Le ricette sono simili: più agenti di polizia locale e telecamere, dialogo con le forze dell’ordine e controllo del vicinato. A Porto Sant’Elpidio, il sindaco Nazareno Franchellucci evidenzia «l’imminente avvio di un nuovo impianto di videosorveglianza, in collaborazione con alcuni privati.

È ormai a conclusione il bando di concorso per due nuovi agenti di polizia locale, ci sarà inoltre un’assunzione legata ai tempi determinati. Faremo come sempre la nostra parte, a fianco degli organi di pubblica sicurezza, per monitorare la città in un periodo di maggior afflusso di turisti e visitatori».



Il periodo



Per il primo cittadino, in scadenza di mandato, è tempo di bilanci: «In questi anni il contatto con le forze dell’ordine è stato costante e quando si sono verificati problemi specifici, con i tempi che la sicurezza richiede, gli interventi ci sono stati. Il dialogo è stretto e le situazioni da attenzionare vengono immediatamente portate a conoscenza degli organi competenti». Sempre sulla costa, Porto San Giorgio nei mesi scorsi ha ottenuto un comitato di ordine pubblico specifico sulle problematiche cittadine, per prevenire il ripetersi di comportamenti violenti e molesti, da parte per lo più di giovanissimi.



La presenza



«L’attenzione è sempre alta e devo dire che ho apprezzato in questi mesi una presenza molto assidua da parte delle forze di polizia nel nostro territorio. Hanno concentrato l’attenzione sulle zone della città dove si erano registrati problemi, da via Trevisani a piazza Gaslini a piazza Bambinopoli – nota il sindaco Valerio Vesprini –. Non solo controlli, ma anche un’efficace attività di indagine che ha portato ad identificare gli autori di diversi reati. Abbiamo risposto all’invito del comune di Fermo perché la collaborazione è fondamentale. Situazioni critiche che si registrano in zone vicine possono riflettersi anche da noi».



Il distretto





Montegranaro continua a sua volta ad investire in videosorveglianza: «Contiamo già 96 dispositivi funzionanti, abbiamo terminato di recente di installare quelle per il progetto scuole sicure – commenta il primo cittadino Endrio Ubaldi - Attendiamo fiduciosi l’esito di un bando del Ministero dell’interno per un cofinanziamento, su cui siamo pronti a coprire il 65% della spesa per altri 22 occhi elettronici. Le telecamere hanno avuto un’importanza spesso decisiva per la risoluzione di diversi reati. Inoltre arriverà dal 1 giugno un nuovo agente stagionale».



Da Sant’Elpidio a Mare, Alessio Pignotti evidenzia «il terzo turno di polizia locale che partirà come ogni estate, sarebbe auspicabile un sostegno maggiore dallo Stato per coprire questi costi che sono ingenti. Anche noi puntiamo ad ampliare la videosorveglianza, Il 22 maggio ci sarà un’altra assemblea pubblica sul controllo del vicinato. Inviteremo i Comuni vicini di Porto Sant’Elpidio, Civitanova e Monte Urano, con l’obiettivo di far rete. Non può essere la panacea di tutti i mali, ma è un servizio che sta funzionando». Anche perché lo stesso incontro dell’altra mattina a Fermo su Tre Archi aveva trattato, almeno in parte, lo stesso argomento, quello relativo all’ampliamento del controllo del vicinato.