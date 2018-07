Forti raffiche di vento nella notte, alberi sradicati e disagi in tutto il Fermano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

fERMO - Le raffiche di vento di questa notte hanno sradicato e fatto schiantare diverse piante in tutto il Fermano, l'intervento più serio è stato fatto dai pompieri alla pineta nord di Porto Sant’Elpidio. Tronchi d’albero anche di grosse dimensioni sono caduti sulla strada bloccando la carreggiata sulla costa ma anche nell’entroterra. Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte. Interventi a Porto Sant’Elpidio, Monte San Pietrangeli, Francavilla d’Ete e Marina di Altidona. Fino alle 4.30 di questa mattina i caschi rossi sono stati impegnati per rimuovere gli alberi dalla strada. Non si sono registrati feriti né autovetture in sosta risultano danneggiate.