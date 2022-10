FERMO - Il Covid ha perso le prime pagine dei giornali e le copertine delle tv ma con l’arrivo dell’autunno non si parla solo di bollette alle stelle. La mobilitazione riguarda anche l’arrivo dell’influenza con i relativi vaccini.

Le cifre

Sono numerose, quasi 200, infatti, le farmacie di tutte le Marche che partecipano alla campagna in fase di avvio promossa, per il secondo anno dalla Regione, per incrementare la vaccinazione antinfluenzale. La conferma arriva da Federfarma Marche che, per voce del presidente Andrea Avitabile conferma che «le nostre farmacie, già a partire dalla prossima settimana, sono, per l’ennesima volta, a disposizione della popolazione over 18 per fornire, sempre a carico del servizio sanitario regionale, la vaccinazione antinfluenzale. Si tratta dell’ennesima prestazione in farmacia che è stata già validamente sperimentata con le vaccinazioni anti Covid. Anche in questo frangente riaffermiamo dunque il nuovo ruolo svolto dalle farmacie di comunità, un’esperienza positiva per dare risposte concrete in tutto il territorio regionale, specie in quelle aree interne distanti dalle strutture ospedaliere».

Il particolare

L’attenzione sulle copertura di queste aree, già in sofferenza per la mancanza dei medici (spesso chi va in pensione non viene sostituito), la pone anche Marco Meconi, referente regionale delle farmacie rurali: «Nelle scorse settimane, con la quarta dose anti Covid e oggi con il vaccino antinfluenzale - sottolinea - i nostri farmacisti sono pronti a interfacciarsi con i cittadini per dare risposte concrete e soprattutto far sentire la vicinanza del servizio sanitario regionale, consolidando il rapporto di fiducia che il farmacista ha con la popolazione, specie gli anziani ed i soggetti fragili ». «Questa nuova campagna vaccinale - la chiosa di Paolo Sacripanti, presidente di Federfarma Fermo - vede anche le farmacie di questa provincia impegnate in un ennesimo servizio alla clientela».

Le date

L’impegno «a poche settimane dall’avvio - dice Sacripanti - della definitiva sperimentazione della farmacia dei servizi che rafforzerà il rapporto tra cittadino e servizio sanitario, consolidando il nuovo ruolo della farmacia grazie alla prossimità, alla competenza e alla capacità di rassicurare gli utenti».