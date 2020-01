Fermo, utensili, tv, scarpe ed elettrodomestici nella refurtiva. L'appello della Questura: «I proprietari si facciano avanti»

FERMO - Durante una recente attività di repressione dei reati a Piane di Falerone, la Squadra Mobile della Questura ha proceduto al sequestro di numerosi oggetti di provenienza illecita, rinvenuti in una abitazione.

Alcuni oggetti, per i quali è stato possibile individuare i titolari in base alle denunce di furto presentate, sono stati già riconsegnati agli aventi diritto. Altri sono stati portati in Questura per tentare di rintracciarne i proprietari.

Si tratta di un tv Samsung 32 pollici con relativo telecomando; un’antenna direzionale per tv marca “Cobra Delta”; una fresa per angoli “Bosch” modello GKF600 professional; un’altra modello P0F50; una serie chiavi marca “Irim” completa di scatola; un telefono LG modello M200N di colore nero con il numero 354 965-**-******-2; un paio di scarpe nuove marca “Weinbrenner” di colore nocciola; un robot puliscipavimenti marca “Roomba”; tre telecamere per videosorveglianza esterna, rispettivamente di marca D-Link, Inesun e senza marca; dispositivi wireles marca Net Gear per le tre telecamere; un set completo punte da trapano marca “Bosch”; una sonda in acciaio professionale per elettricisti della lunghezza di oltre 10 metri; un kit di giraviti di piccole dimensioni. Chiunque riconosca gli oggetti riportati nella foto come corpi del reato di furto ai propri danni, può recarsi, quanto prima, presso la Squadra Mobile della Questura di Fermo dalle ore 9 alle 11 dei giorni feriali. E’ assolutamente necessario portare con sé la copia della denuncia di furto.

