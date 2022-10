Fermo, picchia suocera e nuora per ragioni economiche: allontanato un uomo dalla casa familiare

FERMO- E' stato allontanato dalla casa familiare con tutte le procedure relative agli episodi di violenza un uomo residente a Porto Sant'Elpidio.

La denuncia

In particolare, la polizia è intervenuta su richiesta di due donne, suocera e nuora, che riferivano agli agenti di essere stati picchiate dal genere ubriaco per ragioni legate a difficoltà di natura economica. Sul posto si è portato personale della Questura per evitare che la situazione degenerasse.