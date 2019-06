Uomo di 65 anni trovato morto nell'auto parcheggiata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Tragedia a Capodarco: uomo trovato morto nell'auto parcheggiata.E' successo questa mattina lungo la strada Montesecco, dove alcuni operazi di passaggio hano notato l'uomo in auto e hanno lanciato l'allrme. Immediati i soccorsi da parte della Croce Azzurra di Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio, ma purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri, chiamati a stabilire le acuse del decesso, per ora ancora ingote, anche se alcune confezioni di medicinali trovate nell'auto fanno pensare ad un gesto volontario da parte del 65enne fermano.