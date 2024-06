FERMO La costa di Fermo è pronta per l’estate, il meteo, a quanto sembra, ancora non del tutto (vista l’incertezza della prima parte della giornata di ieri). La gente inizia ad arrivare, gli ombrelloni si riempiono e i parcheggi, assicura il sindaco Paolo Calcinaro, «ci sono, in numero abbondante». Sia nella costa nord che in quella sud, ovvero Lido di Fermo e Marina Palmense. Ci si è lavorato molto, nelle scorse settimane, per arrivare al risultato: innanzitutto l’area a sud della chiesa di San Norberto, dove è stato migliorato l’accesso. Non più un senso unico di marcia ma lo spazio per un doppio senso, rendendo così più semplice l’accesso e ampliando i posti auto. Se poi si pensa anche alle biciclette, vista la lunga pista ciclabile che collega tutta la costa nord con Porto San Giorgio prima e con il ponte sull’Ete e la costa sud poi, nel parcheggio si troveranno, come molti avranno già notato, stalli per le biciclette.

L’idea

«Nei prossimi giorni – spiega il sindaco – completeremo il tutto e si aggiungeranno ulteriori possibilità di parcheggio. Il numero di stalli a disposizione sarà abbondante». Non mancheranno a Lido di Fermo, e non mancheranno nemmeno a Marina Palmense dove, dopo aver individuato e reso disponibile un alto numero di parcheggi già la scorsa estate, quest’anno è stato aumentato il numero di posti dove poter lasciare l’auto. «Basta seguire le indicazioni, già presenti - – evidenzia Calcinaro –. Ci sono più parcheggi nella zona della ferrovia, ci sono stalli nella zona Bababoom, nei pressi del nuovo chiosco e, ultimo, ma non meno importante, anche nella zona del ponte». Il ponte sul fiume Ete, ovviamente magari per prendere la bici e fare una pedalata o, se si preferisce, anche una semplice passeggiata. I parcheggi, uniti alla mobilità dolce, permetteranno dunque a chi vuole di godere dell’intera costa, sia essa a nord o a sud. Sicuramente per le spiagge, che saranno affollate da fermani, da turisti “mordi e fuggi”, i bagnanti che dall’interno si spostano per l’immancabile tintarella. A questo proposito, si ricorda, che da sabato scorso è stata riaperta la Lungotenna.

L’arteria

«L’accesso dalla Lungotenna – sottolinea – è stato aperto e ora non resta che godersi il mare. Inoltre dal prossimo weekend apriranno i punti di informazione turistica. La città è pronta». Pronta ad accogliere i turisti e i visitatori che arriveranno sulla costa. E terminata la giornata al mare, sono tanti gli eventi che ci saranno. Tra i vari in programma sulla costa nord a Lido, si ricorda la Notte Fluo, quest’anno l’11 luglio, o il Carnevale estivo organizzato per il prossimo 20 luglio: è diventato ormai un must dell’estate di Lido di Fermo, con sfilate di carri e gruppi mascherati, fermato solo negli anni del Covid, Carnevale estivo che nel 2024 arriva alla 19esima edizione. Oltre al “Ti gusto al volo”, lo street food (dal 16 al 19 agosto). E per gli amanti della musica e del mondo reggae, raggiungendo la costa sud a Marina Palmense, ci sarà il Bababoom Festival (dal 17 al 21 luglio), che beneficerà sicuramente dei nuovi parcheggi e, per la prima volta, probabilmente anche del ponte ciclopedonale sulla foce dell’Ete.

La barra

Foce dell’Ete che, tra l’altro, recentemente è stata liberata dalla barra di sedimenti che la bloccava. E se si vuole respirare un po’ di storia e di cultura, dopo la spiaggia, c’è sempre il centro storico. Musei, mostre, eventi, Cavalcata e molto altro, gli spettacoli di Villa Vitali, aspettano di essere vissuti.