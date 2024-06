FERMO Grande ribalta in Sicilia per gli alunni dell’Annbal Caro. Un sole tornato a splendere dopo la pioggia ha accolto la performance degli studenti del Liceo classico di Fermo che hanno messo in scena al Teatro Akrai di Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa, l’adattamento della tragedia “Fenicie” di Euripide.

La scelta

Era stato selezionato nei mesi precedenti dalla Commissione dell’Istituto nazionale del dramma antico, in occasione del Festival internazionale del teatro classico dei giovani. Dall’aula scolastica in cui il lavoro è stato preparato dal mese di dicembre, si è passati al legno del palcoscenico avvolto da un’aura di mistero e ritualità, con la bella scenografia ad opera dell’artista Tony Fanciullo. A introduzione dello spettacolo, un pensiero è stato rivolto dal regista Simone Amabili al compianto dirigente Piero Ferracuti, che ha promosso, lo scorso anno, l’incontro del Liceo con Palazzolo Acreide.

Simone Amabili ha curato l’adattamento della tragedia, affiancato dalla docente Olimpia Tonici. Con il progetto “L’Orizzonte del teatro”, sostenuto dalla dirigente Stefania Scatasta e dalla Dsga Stefania Morici, questo percorso è valso come alternanza scuola-lavoro. La replica venerdì 21 giugno alle 21.15 alla Rassegna Kosmos di Cupra Marittima. Il cast è formato da Alberto Andreozzi, Pietro Antolini, Alessia Bassani, Emanuele Bellabarba, Roberta Bonfigli, Benedetta Brandani, Alessandro Ciarrocchi, Alice Cruciani, Isotta Cudini, Nicola Cristian D’Errico, Francesco Diomedi, Nicola Fabiano, Sara Mariani, Mattia Marinangeli, Tommaso Paci, Chiara Pallotti, Angelica Palmoni, Alice Petrozzi Celeste Maria Ruta, Margherita Sargo, Mariam Soukrati e Valeria Vesprini.

La musica

Punto forte della rappresentazione la colonna sonora, impreziosita da tre basi originali realizzate da Tommaso Paci, una composizione alla chitarra di Pietro Antolini e una composizione al piano di Alice Petrozzi. Le coreografie sono state ideate da Margherita Sargo. Per la replica locale sono previste delle aggiunte con composizioni alla chitarra a cura di Benedetta Brandani e Chiara Pallotti.