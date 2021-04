In preda alla gelosia perseguita la ex, stalker ammonito dopo l’ennesimo litigio violento con la donna

FERMO - Una segnalazione per stalking da parte della polizia per tutelare una donna dopo una separazione contrastata. L’uomo, quasi 40 anni, residente a Fermo, non aveva accettato la solitudine della separazione iniziando a perseguitarla.

L’ha tempestata di telefonate di controllo, anche notturne, inviato numerosi messaggi sul cellulare e sul computer; si è appostato sotto l’abitazione della donna per controllare i suoi movimenti e per sapere chi ospitava, si è recato a casa sua con ogni possibile scusa per verificare se ci fosse un nuovo compagno.



L’episodio

Il tutto è stato inframezzato da numerosi litigi, anche violenti. Il culmine della storia, che ha portato la Questura alla scoperta della vicenda, è stato un acceso litigio, all’inizio di aprile, per il quale è dovuta intervenire la Volante: il personale, dopo aver calmato gli animi, ha ricostruito i comportamenti dell’uomo. Ma la donna non ha voluto infierire su di lui, non lo ha denunciato ma ha chiesto al questore l’emissione della misura di prevenzione dell’ammonimento, un provvedimento che diffida l’autore dello stalking dal proseguire i suoi comportamenti persecutori. Ieri mattina la Divisione Anticrimine ha notificato all’uomo il decreto del questore con il quale gli si impone di cessare ogni atto che possa mettere in pericolo l’incolumità fisica e la serenità della donna, consigliandogli di farsi aiutare dalle strutture sanitarie di supporto psicologico.

Anche in questa occasione un valido aiuto per la vittima è stata l’applicazione per cellulari Youpol, realizzata dalla polizia, che da più di un anno, oltre alla possibilità di segnalare episodi di bullismo e di spaccio, è stata estesa anche ai reati di violenza che si consumano tra le mura domestiche. L’estensione dell’applicazione, che è gratuita, a questo tipo di reati è stato un ulteriore passo in avanti per contenere alcuni fenomeni che, in questo periodo di emergenza per il virus, hanno avuto un concreto incremento.



Lo strumento

L’app è caratterizzata dalla possibilità di trasmettere in tempo reale messaggi e immagini agli operatori della polizia; le segnalazioni sono automaticamente georeferenziate, ma è possibile per l’utente modificare il luogo dove sono avvenuti i fatti. È inoltre possibile dall’app chiamare il numero di emergenza della Questura, che è, da poco più di un mese, il 112.

