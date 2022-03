Sisma e pandemia alle spalle, alla scuola Don Dino Mancini iniziano le opere di adeguamento sismico

FERMO - Fra pochi giorni il via ai lavori di adeguamento sismico dell’immobile in viale Trento della scuola “Don Dino Mancini” di Fermo. Edificio che fino a giovedì scorso ha ospitato il centro vaccinale dell’Area Vasta, aperto il 7 aprile del 2021 che ha contato fino al suo trasferimento complessivamente 180 mila somministrazioni.

I lavori verranno eseguiti dalla ditta Edilmastro srl di Isernia e seguiti dall’Ufficio tecnico comunale. «Un esempio di flessibilità - sottolinea il sindaco Paolo Calcinaro – che ha visto, in tempi di sisma prima e di pandemia poi, l’immobile adattarsi e diventare un punto vaccinale importante. Ora stanno per iniziare i lavori finanziati dal Commissario per la ricostruzione e si tratterà dell’ennesima scuola comunale che raggiungerà l’indice di adeguamento sismico».

