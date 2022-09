Sessantenne fermato e trovato senza patente: non era neanche la prima volta

FERMO - I carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Fermo hanno denunciato per guida senza patente un 60enne, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso al volante di una Mercedes. Questi i fatti: erano da poco passate le 2 di notte quando l’equipaggio di una gazzella dell’Arma, impegnato in un posto di controllo in via prosperi a Fermo, ha intimato l’alt all’auto in questione.

Nel corso del controllo è emerso che il conducente del mezzo era sprovvisto della patente di guida perché gli era stata revocata. Approfondendo gli accertamenti, i militari hanno riscontrato anche il 60enne era stato sorpreso al volante senza patente anche in passato. Per questo motivo sul suo conto è stata accertata l’aggravante della recidiva dell’infrazione poiché commessa, come prevede la legge, per la seconda volta negli ultimi due anni. Proprio questa recidiva ha comportato la denuncia dell’uomo alla Procura della Repubblica del luogo.