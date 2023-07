FERMO Via le impalcature esterne: alla scuola don Dino Mancini sono stati rimossi i ponteggi e sono quasi ultimati lavori dell’adeguamento sismico e riqualificazione dell’edificio. Sono rimasti infatti solo gli ultimi ritocchi all’interno della scuola che si presenta con infissi nuovi, nuova pavimentazione anche in palestra. L’edificio, danneggiato dal sisma del 2016, ha prima visto un intervento di messa in sicurezza di tetto e sottotetto, fatto prima della pandemia.

L’impegno



«Abbiamo lavorato molto – commenta il sindaco Paolo Calcinaro – per restituire un pezzo storico della didattica cittadina. Gli alunni troveranno uno spazio adeguato sismicamente, sicuro, efficientato, abbiamo cercato di cogliere più esigenze possibili, pronti per l’inizio del prossimo anno scolastico». Gli interventi sono stati effettuati con risorse comunali che con fondi arrivati tramite la partecipazione a bandi perché, aggiunge il primo cittadino, «riteniamo che riqualificazioni e adeguamenti di plessi scolastici cittadini siano obiettivi importanti». La scuola era stata danneggiata dal sisma, e prima della pandemia era stato messo in sicurezza con interventi su tetto e sottotetto. Poi l’arrivo del Covid, il trasferimento di alunni nelle aule dell’ex ristorante Mario, e quindi la sua funzione di hub vaccinale.



Il progetto



Quindi, dopo un anno di vaccini, nella primavera dello scorso anno l’inizio dei lavori, fatti seguendo un progetto finanziato con fondi della struttura commissariale. I lavori sono eseguiti dall’azienda Edilmastro srl di Isernia e coordinati dall’Ufficio Tecnico Comunale. «Anche i lavori – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Ingrid Luciani – e gli interventi su questo istituto scolastico testimoniano l’impegno dell’Amministrazione comunale per l’edilizia scolastica, con lo scopo di raggiungere l’indice di adeguamento sismico. Adesso possiamo annoverare anche questo edificio tra quelli sismicamente adeguati ed efficienti sotto il profilo energetico». Così da settembre gli alunni che seguivano provvisoriamente le lezioni nei locali dell’ex ristorante Mario potranno tornare nella loro storica scuola. «Con il nuovo anno scolastico – aggiunge Luciani – i bambini torneranno in questo luogo storico per il quartiere e tutta la città. Il mio ringraziamento va all’ufficio tecnico comunale per il coordinamento dei locali e alla sempre proficua collaborazione della dirigente scolastica e delle famiglie».

La Don Dino Mancini è solo l’ultima scuola, in ordine di tempo, a venire completata sotto il profilo della riqualificazione. Negli anni scorsi ce n’erano stati già altri, in diversi plessi comunali. Si ricordano l’elementare Sant’Andrea, l’ultima ad essere inaugurata prima del passato anno scolastico, ma anche la Villa Vitali, quella di Salvano, di Capodarco, il nuovo polo di via Salvo D’Acquisto e Campiglione. E per le scuole che sono state terminate, ce n’è una che sta per iniziare i lavori. Nei giorni scorsi è stata infatti aggiudicata la gara per la realizzazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola primaria e dell’Infanzia di Molini.

Un finanziamento, questo, che viene realizzato con fondi Pnrr, ottenuti nell’ambito della partecipazione al bando Istruzione e ricerca, sottosezione potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione, da asili all’università. Il settore specifico era quello della messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica. Ancor più studenti, dunque, frequenteranno le lezioni in sicurezza, visto anche il nuovo sovrappasso in realizzazione nei pressi dell’Ipsia Ricci, che permetterà l’attraversamento in piena sicurezza.