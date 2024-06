FERMO L’Ast di Fermo in prima fila per la prevenzione sanitaria. Un lavoro che a mano a mano sta aumentando per cercare di individuare i soggetti a rischio prima che emergano le patologie. «Con i dati che abbiamo raccolto - commentano il direttore del Dipartimento di prevenzione Giuseppe Ciarrocchi e Chiara Donfrancesco - ora la Regione ha un importante strumento per pianificare attività di screening e prevenzione ancora più puntuali».

Le somme

Si tratta del primo bilancio del lavoro svolto dal Dipartimento, con la collaborazione del Laboratorio Analisi dell'Ast (per il prelievo e la conservazione dei campioni), nell'ambito del progetto Italian Health Examination Survey. L'Istituto superiore di sanità ha infatti scelto proprio il Dipartimento dell'Ast fermana per ottenere, tramite le analisi e i prelievi a campione, gli indicatori di salute che possono essere utili per realizzare un’efficiente sorveglianza delle malattie non trasmissibili per poter, appunto, disporre delle informazioni necessarie allo sviluppo, attuazione e monitoraggio di politiche, programmi e interventi per la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili.

Il tempo

In un lavoro durato in tutto quasi due mesi, il personale del Dipartimento di Prevenzione, con referente Donfrancesco, sotto la supervisione di Ciarrocchi, in orari extralavorativi, ha effettuato analisi a 360 gradi su 207 persone sottoposte a campione, 102 donne e 107 uomini dai 35 ai 74 anni. Un dato significativo, a riprova della bontà e dell'importanza dell'indagine: 29 delle persone che si sono sottoposte al lavoro di screening effettuato da parte dell’Azienda sanitaria, erano inconsapevoli di avere una pressione elevata, 5 non sapevano di avere un tasso elevato di colesterolemia e 2 di glicemia. Per 61 è emerso un rischio cardiovascolare. La stessa Ast ricorda che si tratta di «dati fondamentali per invertire l'aumento di morte e disabilità dovute alle malattie non trasmissibili, per supportare un processo decisionale basato sull'evidenza e per aiutare a valutare i progressi compiuti».