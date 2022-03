Auto rubata ritrovata dopo meno di un'ora, denunciati due ladri nordafricani

FERMO - Gli investigatori della squadra mobile fermana hanno ritrovato un’autovettura di piccola cilindrata lasciata incustodita in via Togliatti per alcuni minuti dalla proprietaria con la portiera accostata e con le chiavi inserite. In pochi istanti la vettura è sparita e la proprietaria, all’uscita del negozio, non ha potuto fare altro che chiedere l’intervento della Volante della Polizia di Stato.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno acquisito gli elementi necessari per diramare le ricerche del veicolo alle forze di polizia del territorio ed hanno iniziato a perlustrare le zone limitrofe fino a trovare, circa un’ora dopo, il veicolo regolarmente parcheggiato a pochi chilometri dal luogo della sottrazione, a Fermo in Via Togliatti. L’auto, con le chiavi ancora inserite e senza danni, è stata restituita alla proprietaria e sono iniziate le indagini della squadra mobile per identificare l’autore del furto “temporaneo”.



In sede di denuncia, alcuni giorni dopo, la vittima ha segnalato che dalla utilitaria erano state asportate tre borse in plastica contenenti la spesa di generi alimentari che aveva effettuato poco prima della sottrazione, per un valore complessivo di circa 100 euro. Gli autori sono un trentenne ed un quarantenne nordafricani domiciliati a Lido Tre Archi.

