Ruba un portafoglio e preleva i soldi con il bancomat: marocchino rintracciato dai carabinieri dopo il furto a segno in un bar

FERMO - Rintracciato un ladro. I carabinieri di Fermo hanno infatti identificato il soggetto che, dopo aver rubato un portafoglio a un 37enne fermano, ne ha utilizzato la carta di credito per effettuare due prelievi su altrettanti sportelli bancomat di istituti bancari della città.

Il derubato, dopo aver pagato una consumazione alla cassa di un bar, aveva appoggiato il portafoglio sul bancone per allontanarsi di qualche metro e indossare il cappotto che aveva lasciato all’ingresso del locale. Tornato al bancone si è subito accorto della sparizione ma, appena qualche minuto dopo, ha ricevuto sul telefonino due sms che gli notificavano i prelievi con la sua carta di credito.



Dopo averla bloccata è andato subito dai carabinieri per la denuncia del furto e il successivo indebito utilizzo della carta di credito che si trovava all’interno del portafoglio. Gli uomini dell’Arma in poche ore, dopo aver acquisito e visionato le telecamere della zona, sono riusciti ben presto a identificare il ladro: si tratta di un marocchino 41enne residente in città e già conosciuto da parte delle forze dell’ordine per analoghi reati commessi in passato. L’uomo è stato quindi deferito alla Procura di Fermo con le accuse di furto aggravato e indebito utilizzo della carta di credito.

