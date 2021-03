Un villaggio tecnologico all’ex conceria Sacomar, ci saranno alloggi domotici e centrale di teleriscaldamento

FERMO - Si chiama “HUBitare. Villaggio dell’abitare inclusivo e sostenibile”, il progetto con cui il Comune di Fermo ha deciso di partecipare al programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare e che riguarda la riqualificazione dell’area dell’ex conceria.

In caso di ammissibilità a finanziamento del progetto, partner del Comune sarà l’Adriatica spa, proprietaria degli stabili dell’ex conceria Sacomar.



L’associazione temporanea

Insieme a questi ci saranno anche il Centro socio-riabilitativo Capodarco, la Nuova ricerca Agenzia Res, la Fondazione Università Ca’ Foscari, Human Foundation, Marche servizi impresa sociale e Wega impresa sociale, pronti a costituire un’associazione temporanea di scopo per raggiungere gli intenti del progetto che andrà ad affiancarsi e terrà conto dell’assetto urbanistico di Campiglione. Anche questo, dunque, non potrà prescindere dal nuovo polo ospedaliero in fase di realizzazione, al centro del quale ruota tutto il processo di rigenerazione urbana dell’area. Per la zona dell’ex Conceria in particolare si punta ad aumentare l’offerta di soluzioni accessibili di housing sociale, con la possibilità di realizzare 32 nuovi alloggi domotici.

Accanto a questi uno spazio dove accogliere i familiari dei futuri degenti del nuovo ospedale, un polo culturale nell’ex chiesa del quartiere Molini Girola, una centrale di teleriscaldamento. Ancora un teatro della contemporaneità da 400 posti, un centro riabilitativo, che funga anche da incubatore di imprese del settore e-caring ed e-health, oltre ovviamente a molto verde pubblico. Questi sono gli elementi essenziali del progetto, per il quale si conta di coinvolgere la comunità territoriale. La decisione di partecipare ad un programma innovativo di questo calibro, come anticipato nella prima fase del piano, è volta in particolare a ridurre il disagio abitativo e insediativo nell’area di Molini Girola, con interventi di edilizia sociale.



I servizi

Ci sarà anche una maggiore accessibilità ai servizi ad alto tasso tecnologico: un polo multifunzionale, quindi, rivolto oltre che, come detto all’housing sociale, anche al welfare, al settore sanitario-assistenziale, e al settore culturale. Tutto il progetto è ovviamente subordinato all’eventuale ottenimento di 15 milioni di finanziamento che potrebbero arrivare dai fondi del piano nazionale.

