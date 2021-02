Riffa di Carnevale, scendono in campo i negozi. Le domande in scadenza, buoni spesa alla festa in teatro

FERMO - Carnevale virtuale, in scadenza le domande da parte dei negozianti che vogliono partecipare all’iniziativa. Nell’ambito del programma Baraonda è infatti previsto, per il pomeriggio di domenica prossima, alle ore 16.30 un evento, ma solo in diretta televisiva dal Teatro dell’Aquila, senza pubblico, sul canale Vera tv (Canale 79) con il gioco de la Riffa della baraonda, al quale collabora anche l’associazione Mus-e, dove saranno protagoniste le maschere di Carnevale della tradizione italiana.

Il Comune di Fermo sta distribuendo gratuitamente, a ogni alunno, frequentante le scuole dell’infanzia, primarie e medie una cartella cartacea della tombola. Le cartelle riproducono la combinazione di due maschere della tradizione italiana. E’ prevista l’estrazione di 30 riffe complessive, con un montepremi di 150 euro ognuna, per 4.500 euro di buoni spesa in totale. I vincitori delle cartelle estratte si aggiudicheranno un premio di 150 euro (in 5 buoni acquisto da 30 euro) da poter spendere negli esercizi di vicinato che aderiscono al circuito.

Vince la cartella la cui combinazione di maschere sarà estratta per prima e chi, per primo, telefonerà immediatamente, ai numeri 0734 284235, 0734 284303, 0734 284346, 0734 284279, comunicando il numero della propria cartella. Il vincitore potrà ritirare il premio da lunedì 22 a venerdì 26, previo appuntamento telefonico al numero 0734 284235 (Samuela Baiocco). I buoni spesa vinti potranno essere utilizzati entro lunedì 29 marzo all’interno del circuito commerciale aderente all’iniziativa.

Per creare un circuito commerciale il Comune di Fermo ha emanato un avviso pubblico e faranno parte dello stesso circuito commerciale i negozi di vicinato (esclusi coloro che effettuano somministrazione al pubblico di cibi e bevande) che aderiranno all’iniziativa: l’adesione avverrà tramite l’invio di una Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.fermo.it e la scadenza massima è fissata entro le ore 13 di domani. Gli interessati debbono affrettarsi.

«Visto il successo della tombola di Natale, anche per Carnevale per essere vicini ai bambini, alle famiglie, coinvolgendo anche i commercianti che aderiranno all’iniziativa, dando così loro un segno di vicinanza - dice l’assessore al Commercio Mauro Torresi - si svolgerà questa iniziativa, che vuole essere un modo soprattutto con i più piccoli, anche se a distanza e solo in tv, di far trascorrere loro questo momento di festa con l’auspicio di poter tornare quanto prima a rivivere insieme questi eventi».



«Dopo la tombolata a gennaio, anche questa volta attraverso la tv i bambini con le loro famiglie potranno giocare, divertirsi e conoscere le maschere locali in un pomeriggio che questa volta vedrà coinvolti, oltre a quelli di primarie e secondarie, anche gli alunni delle scuole dell’Infanzia, per cui siamo veramente contenti di questa iniziativa che potrà replicare il successo di quella dell’Epifania», rimarca a sua volta l’assessore alle Politiche sociali e scolastiche Mirco Giampieri.

