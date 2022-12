Una lunga serie di reati e limitazioni non rispettate: trovato con un coltello, scatta l'arresto

FERMO - La polizia di Fermo ha arrestato un uomo, di circa 40 anni per violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale. L'uomo appariva nervoso e gli operatori percepivano che fosse alterato verosimilmente per la sua dipendenza dalle sostanze stupefacenti ed alcoliche di fatti lo stesso, alla richiesta di sottoporsi ad accertamenti urgenti volti a verificare la presenza di sostanze nel sangue, si rifiutava.

Gli operatori, considerata la situazione e ritenendo che il soggetto nascondesse qualcosa, decidevano di effettuare una perquisizione personale e veicolare, operazione che dava esito positivo, consentendo di rinvenire all’interno del portabagagli dell’auto un coltello in acciaio della lunghezza di cm. 31,5, arma che veniva sottoposta a sequestro penale.

A seguito dei controlli effettuati dagli operatori con il personale in servizio presso la Sala Operativa emergeva che l’uomo risultava gravato di numerosi precedenti penali e di polizia, in particolare in data 30 luglio 2020 era stata applicata nei suoi confronti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per tre anni che prevedeva tra le prescrizioni imposte il divieto di allontanarsi dal comune di residenza senza autorizzazione, di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non rincasare la sera più tardi delle 22 e di non uscire la mattina più presto delle 6 senza comprovata necessità e non detenere e non portare armi.