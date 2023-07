Prova a lanciare pacchetto di caramelle con la cocaina, 50enne nei guai

FERMO - Nel corso dell’ultimo week end, con l’entrata nel vivo della stagione estiva, sono stati implementati i servizi interforze volti a contenere il fenomeno della cosidetta “malamovida” lungo il litorale fermano.



Le attività, concentrate prevalentemente nelle fasce tardo- serali e notturne – dalla mezzanotte all’alba - hanno viste impegnate pattuglie delle forze dell’ordine, ovvero della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con il concorso delle Polizie Municipali. Complessivamente sono state impiegate diverse decine di unità con il supporto dei cani antidroga della Guardia di Finanza.

Significativi in termini di efficacia preventiva i risultati raggiunti, con 116 persone identificate, alcune delle quali con precedenti di polizia, soprattutto in materia di spaccio di stupefacenti e lesioni personali e 42 autoveicoli controllati. Le attività si sono concentrate principalmente nei luoghi di maggiore aggregazione di persone, con particolare riferimento ai numerosi D.J. set e concerti organizzati nelle piazze delle cittadine rivierasche. In particolare, tuttavia, molta attenzione è stata rivolta alle feste organizzate nelle discoteche e negli chalet della costa, che sono risultati particolarmente affollati Sono stati, altresì, controllati 12 esercizi pubblici, principalmente chalet. In uno di questi, peraltro, un uomo di 50 anni circa, alla vista degli agenti e soprattutto del cane antidroga dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, cominciava ad apparire molto nervoso e, alla richiesta delle forze dell’ordine di chiarimenti cercava

di disfarsi in una siepe in maniera un po’ goffa di un pacchetto di caramelle.

Prontamente recuperato, il pacchetto nascondeva all’interno 7 involucri termosaldati contenenti sostanza del tipo cocaina per un peso di quasi 4 grammi. L’uomo veniva sanzionato amministrativamente per l’art. 75 del DPR 309/90 per la detenzione di droga.



Nel corso dei servizi, protrattisi sino all’alba, anche in considerazione della ancora notevole presenza di giovani verso le 5 del mattino, venivano, inoltre,segnalate amministrativamente alla Prefettura altri 5 giovani sorpresi in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish, marijuana e cocaina. In alcuni casi, già alla sola vista del cane antidroga i ragazzi fermati non provavano alcun intento dissimulatorio e consegnavano spontaneamente la droga. Complessivamente veniva sequestrato hashish per quasi 7

grammi.



Numerosi, ancora, gli interventi per persone moleste o per accenni di risse tra ragazzi, riportati comunque alla calma dall’intervento delle forze dell’ordine. In alcuni chalet, infine, sono stati effettuati ancora dei servizi volti a verificare l’eventuale somministrazione di alcool ai minori. Al riguardo sono state identificate alcune decine di giovani intenti a consumare bevande

alcoliche acquistate negli stessi chalet, ma gli stessi sono risultati tutti maggiorenni.