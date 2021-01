Posti di blocco della polizia, al vaglio 200 autocertificazioni. Nell’ultimo periodo di festa il territorio al setaccio

FERMO Proseguono i servizi interforze di controllo del territorio disposti dal questore di Fermo per la verifica del rispetto delle disposizioni relative alla pandemia. Controlli su spostamenti, utilizzo delle mascherine e orari dei negozi.

Anche l’altro pomeriggio, prima della festa, sono state svolte mirate attività di sicurezza, attività che hanno visto l’impegno di tutte le forze disponibili con posti di controllo e accertamenti nei luoghi di maggiore affluenza delle persone e sulle vie di accesso ai Comuni con particolare attenzione a quelli della costa, ma senza tralasciare quelli della fascia interna. Malgrado il clima non abbia favorito le uscite, circa 200 sono state le persone identificate, un centinaio i veicoli verificati e altrettante le autodichiarazioni ritirate.

Gli accertamenti

Su queste sono adesso in corso i consueti accertamenti di legittimità. Numerosi gli esercizi pubblici controllati in merito al rispetto delle disposizioni normative concernenti la zona rossa, visto che sia ieri che il giorno prima si era tornati appunto in zona rossa.

