Quarantenne con la droga nell'auto e hashish nel vano degli ascensori: nuovo colpo allo spaccio

FERMO - Ancora lotta allo spaccio grazie alla polizia e all’infallibile fiuto dei cani della Guardia di finanza. Il primo pizzicato dalle unità cinofile è un quarantenne di Porto Potenza, fermato nei pressi del casello autostradale di Porto Sant’Elpidio. L’uomo, che non aveva nessun motivo per giustificare il proprio spostamento, è stato sanzionato per violazione delle norme anticovid. Il suo atteggiamento è apparso però fin da subito sospetto, così si è proceduto a perquisizione. E all’interno della sua auto i cani hanno individuato la droga.

Due piccoli involucri termosaldati, uno di eroina e uno di cocaina, oltre a una siringa e un cucchiaio. Messo alle strette, il quarantenne ha dichiarato di essere tossicodipendente e di detenere la droga per uso personale. Come se non bastasse nell’auto è stato ritrovato un cutter di ben 22 centimetri, che è valso al quarantenne anche la denuncia per porto d’armi. Droga anche nella vicina Lido Tre Archi. Nascosto nel vano ascensori di un condominio, un involucro di 55 grammi contenente hashish, insieme all’occorrente per il confezionamento delle dosi: un coltello da cucina, alcune lame e un rotolo di pellicola trasparente.

Non solo droga: le volanti della polizia hanno fermato un cinquantenne di Porto San Giorgio in sella a un ciclomotore con targa risultata rubata. Il motorino è stato immediatamente sequestrato. Sequestro amministrativo, oltre alla multa, anche per un’automobile senza assicurazione, fermata lungo la Statale Adriatica a Porto San Giorgio.

