La pista di ghiaccio e i nuovi addobbi: il cantiere natalizio viaggia a tutto gas

FERMO - Lavori in corso in piazza del Popolo. O se si preferisce “cantiere natalizio” aperto: ieri sono arrivati i camion con il materiale che andrà a costituire la futura pista di ghiaccio, la cui inaugurazione è prevista per sabato 20. «Oggi (ieri, ndr) – commenta l’assessore al Turismo Annalisa Cerretani – c’è un bel fermento qui in centro storico. A teatro Tozzi e Raf stanno facendo le prove generali del concerto e qui in piazza si sta lavorando alacremente».



A terra si monta la pista, mentre altri operai sono impegnati nella sostituzione degli addobbi che contribuiranno a creare il clima natalizio. Come ogni anno, 2020 a parte a causa della pandemia, ci sarà un tema attorno a cui ruoterà tutto il cartellone natalizio. «Il clima delle feste – prosegue la Cerretani – si respira già con questi rumori dei lavori: a quelli della pista si stanno aggiungendo gli addobbi a tema circo. Sarà lo spettacolo del circo, infatti, il tema delle animazioni di Natale di quest’anno». Si procederà a stretto giro anche a montare il grande albero meccanizzato: una giostra a forma di abete, già vista nel 2019, con dei seggiolini a forma di palline da albero di Natale.

«Erano previsti due anni da contratto – spiega l’assessore – l’anno scorso non c’è stata, e quest’anno si farà. In ogni caso è una giostra all’aperto, così come la pista di ghiaccio, il cui gestore è lo stesso dell’ultima volta». In attesa dell’attrazione di piazzale Azzolino, i cui dettagli saranno resi noti in settimana, così come il resto della programmazione degli eventi che l’amministrazione sta organizzando per le festività.



Altro evento di punta sarà il ritorno del Capodanno in piazza. Il 31 dicembre arriverà Sandy Marton ad animare la nottata e regalare i suoi successi per un tuffo nostalgico nelle splendide melodie dei meravigliosi anni ‘80. Tuffo che chi sarà presente al teatro dell’Aquila questa sera potrà fare anche con Tozzi e Raf, che nel concerto data-zero del loro tour nei teatri, canteranno i loro maggiori successi. Per gli amanti della cultura, oggi pomeriggio, arriverà Marco Longari, fotografo e docente della Scuola di letteratura e fotografia Jack London, nell’ambito della quale terrà un incontro dal titolo “Raccontare la guerra”: appuntamento per le 18 alla sala dei Ritratti.

Doppio appuntamento, giovedì, con Alessandro Preziosi, che alle 17 sarà alla sala degli Artisti per presentare il suo primo documentario come regista, dal titolo “La legge del terremoto” (info: 347 5706509), e poi sarà a teatro alle 21 con “Totò oltre la maschera”, per la stagione di prosa. Sempre cultura, ma questa volta musica, e un nuovo tuffo nel passato, venerdì, alle ore 21. Ci sarà “I grandi cantautori”, concerto di Nicola Pecci che con la sua band suonerà i grandi successi cantautorali degli anni ‘60. L’evento, organizzato dall’associazione “Ci vuole un fiore”, presieduta da Lidia Ercoli, è a sostegno del centro educativo per minori dell’associazione Opera don Ricci. Il tutto aspettando la riapertura della pinacoteca civica, prevista per la prossima settimana.

