Odontoiatri, un nuovo centro a Campiglione: «Abbassiamo le tariffe». Ecco quale marchio ha inaugurato la sede

FERMO - DentalPro, il più grande gruppo dell’odontoiatria privata sbarca anche a Fermo, aprendo la sua prima struttura presso il centro commerciale Il Girasole di Campiglione. Sale così a 6 il numero totale di centri nelle Marche. La sede, inaugurata in questi giorni, è un ambiente accogliente di circa 200 mq, privo di barriere architettoniche e dotato di tecnologie moderne.



Ci sono, ad esempio, lo scanner intraorale per la presa dell’impronta delle arcate dentali in digitale e la Tac 3D. Qui lavora un team multidisciplinare di 10 persone tra staff, assistenti alla poltrona, odontoiatri e igienisti, sotto la direzione Sanitaria di Paola Francavillese «Il 2022 si è aperto con un periodo di rincari e inflazione record; molti cittadini rischiano di rinunciare alle cure dentali per motivi economici», dichiara Michel Cohen, fondatore e amministratore delegato del gruppo DentalPro.



«Per venire incontro ai bisogni dei pazienti abbiamo deciso, in netta controtendenza, di abbassare le tariffe di alcuni dei nostri trattamenti più richiesti e di ampliare il circuito di partnership e convenzioni con fondi e assicurazioni private. Il tutto restando lontani dalle logiche low cost e continuando a puntare su cure di qualità, tecnologia e standard elevati. Con la nuova apertura vogliamo contribuire a tutelare il diritto dei cittadini ad accedere a cure dentali sostenibili e di qualità». Il gruppo conta oggi oltre 250 centri in 14 regioni, più di 2.000 dipendenti e 1.500 professionisti tra odontoiatri e igienisti, con una copertura capillare del territorio nazionale. In 12 anni di attività, ha gestito oltre un milione di pazienti e ottenuto 3 Certificazioni Iso in Sicurezza, Qualità e Ambiente.

Le strutture, aperte anche nel weekend con orario continuato, sono collocate nei più importanti centri commerciali e nelle principali città italiane, per offrire agli utenti la massima comodità e disponibilità oraria. Le tipologie di trattamenti erogati sono numerose, in grado di soddisfare le esigenze di salute orale di adulti e bambini: dall’odontoiatria generale all’implantologia, all’ortodonzia. Elevati standard di cura e competenza del personale sono garantiti dal controllo del Comitato Medico Scientifico. «Educare a una corretta cultura della prevenzione, offrendo trattamenti accessibili e di qualità, è la mission con cui, da 12 anni, ci prendiamo cura della salute orale di tante famiglie italiane», spiega Samuele Baruch, direttore del Comitato medico scientifico DentalPro.



«Un milione di persone finora ci ha accordato la propria fiducia, di cui quasi 50mila solo nelle Marche. Un risultato che rappresenta un riconoscimento anche nei confronti del nostro personale, impegnato a seguire ogni paziente con gentilezza e professionalità, prima, durante e dopo le terapie. La salute della bocca non va trascurata ed è bene non rimandare i controlli dal dentista. In DentalPro adottiamo rigidi protocolli di sicurezza, per la massima tutela di pazienti e operatori».

