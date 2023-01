FERMO - L’allerta meteo è scattata formalmente dalle 18 di ieri e proseguirà per tutta la giornata odierna, fino a mezzanotte. La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un bollettino, nel primo pomeriggio, indicando l’arrivo di precipitazioni in tutte le Marche. Neve prevista fino ai 200 metri di altitudine, con accumuli che oltre i 500 metri possono toccare anche i 30 centimetri. Arriva tra timori e suggestione, l’ondata di gelo di inizio 2023, che dovrebbe proseguire per tutto il weekend.

I protocolli

In tutti i Comuni sono pronti a scattare i protocolli di sicurezza per liberare le strade e garantire, per quanto possibile, una circolazione regolare. Allertati i gruppi comunali di protezione civile, che hanno preparato i mezzi e le scorte di sale. La priorità è quella di mantenere transitabili le principali vie di collegamenti cittadine e tenere libero il transito per consentire l’uscita a mezzi di soccorso e forze dell’ordine. In tanti, bambini in primis, pregustano qualche momento di spensieratezza e panorami mozzafiato.

Preoccupati, invece, coloro che si dovranno spostare per lavoro e temono disagi. Probabili, viste le gelate notturne, le chiusure di alcune strade, soprattutto le più ripide dove si rischiano insidiose uscite di strada. Dalla neve dovrebbero salvarsi le località costiere, dove però l’attenzione è tutta concentrata sul litorale. Sono attesi infatti moti ondosi importanti, con probabili mareggiate. Salendo verso la collina, invece, si attendono i primi fiocchi dell’anno. Nessun Comune ha disposto misure preventive come la chiusura delle scuole per il momento, anche perché dalle previsioni i fenomeni non dovrebbero avere un’intensità particolarmente rilevante, almeno sulla fascia collinare.



Le misure





Ma in nottata ed alle prime luci dell’alba, seguendo gli sviluppi della situazione, potrebbero essere prese misure last minute per evitare rischi. Salendo verso l’entroterra fino ai paesi dei Sibillini, invece, pochi dubbi che quello di oggi sarà un risveglio sotto una coltre bianca. Uno scenario certo affascinante, che nel Fermano mancava da un po’. L’ultimo biennio ha fatto registrare quasi sempre temperature stagionali sopra la media e, salvo qualche spolverata oltre i 500 metri, la neve è diventata ormai una rarità.