C’è il motocross tra gli eventi di punta: niente pubblico, ma Perfini salva tutto

FERMO - Sport, musica e cultura animano quest’ultimo scorcio del mese di agosto, a Fermo e provincia. Nella giornata di ieri, al crossodromo di Monterosato a Fermo, si sono svolte le qualifiche della sesta ed ultima tappa del campionato di motocross Prestige classe 125 junior, dove corrono i migliori piloti nazionali e internazionali. La gara sarà trasmessa in streaming sui canali social e Youtube di FXAction e sul canale Sky 229, a partire dalle 11,30. Ieri s’è colta l’occasione per incontrare di nuovo il cinque volte campione italiano di motocross, il fermano Franco Perfini.

La Federazione motociclistica italiana e la FXAction Group hanno premiato lo stesso Perfini con il riconoscimento “Cavalieri del cross d’Italia”. «Molti amici avrebbero voluto esserci, ma Covid e maltempo non ci hanno permesso di festeggiare questo evento – commenta il campione – un premio importante, che in America già viene assegnato ai vecchi campioni. In questo modo i giovani conoscono le nostre storie e imparano dalla nostra esperienza». Non corre più, ma da dietro le quinte ha sicuramente molto da dare ancora. La gara sarà a porte chiuse, per via della normativa anti-Covid, ricorda l’organizzatore Giovanni Braconi del Moto club Ippogrifo: «Purtroppo non ci sarà il pubblico, ma almeno abbiamo potuto essere onorati della presenza di Franco Perfini».

L’assessorato allo Sport guidato da Alberto Scarfini ha patrocinato l’evento, supportando l’organizzazione. «L’enorme passione di Franco Perfini per lo sport è stata finalmente riconosciuta – dice l’assessore – lo ringraziamo per quanto fatto per Fermo sia come risultati che come esempio per i nostri ragazzi». Se il motocross lo si può guardare solo seduti in poltrona, per chi vuole eventi dal vivo il territorio offre occasioni di musica e altre di cultura.



A cominciare da Porto San Giorgio che alle 21,30 di oggi in piazza Matteotti recupera il concerto dei “Blues generations” rinviato venerdì scorso causa maltempo. A Rocca Tiepolo, invece, sempre alle 21,30 arriva la scrittrice Nicoletta Sipos che presenterà i suoi romanzi nell’ambito della rassegna “Non solo rosa”. Ad introdurre la serata la poetessa Sonia Trocchianesi. Sempre oggi, 29 agosto, a Smerillo c’è la rassegna Shakespeare on the Mountains, prodotta da Lagrù e a cura di Cesare Catà, nell’ambito del circuito regionale Marche inVita. Alle 11,11 al pratino della Fessa si recupererà la lezione spettacolo su “Come vi piace”, rinviata ieri a causa del maltempo. Già sold out l’altro appuntamento che si terrà alle 18,29, sul “Sogno di una notte di mezza estate”.



In piazza Castello a Grottazolina, domani alle 21,30, arriverà il poeta e “paesologo” Franco Arminio. Martedì, invece, riprende il No sound fest a Servigliano. Fino al 4 settembre nell’ordine sul palco alle 21,30 Gazzelle, Ghemon, Niccolò Fabi, Franco126 e Colapesce e Dimartino.

