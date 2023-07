FERMO - Solo grandi teli, cavi da collegare, pareti da tinteggiare, e teloni sul pavimento: le grandi macchine da lavoro, con attrezzi vari, presenti nelle scorse settimane, non ci sono più. Segno che i lavori all’interno dell’ex mercato coperto a Fermo sono in dirittura di arrivo, e presto si potrà vedere l’opera compiuta.

Proseguono, invece, quelli all’esterno. «Passo dopo passo – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici e Politiche Comunitarie, Ingrid Luciani – il lavoro del recupero dell’ex mercato coperto continua, per raggiungere l’obiettivo prefissato di avere un centro moderno e al servizio del territorio».



Il progetto



Un centro che sarà una delle pedine fondamentali del futuro della città. «Sta prendendo forma – puntualizza il sindaco Calcinaro – il progetto di riqualificazione dell’ex mercato coperto. Parliamo del futuro di Fermo e con questo recupero si può dare una risposta che si attendeva da tempo. Un altro passo per la rigenerazione urbana che porterà alla Fermo del Futuro». Destinato a ospitare il laboratorio del Fermo Tech, e anche ad altro, l’edificio si sta riqualificando, ricordano dal Comune, «con un investimento complessivo nell’ambito del progetto Iti Urbani per la strategia di sviluppo urbano sostenibile di più di 3 milioni di euro, di cui 2,8 finanziati sul Por fesr 2014-2020. Poi ci sono interventi di efficientamento energetico, per altri 500mila euro finanziati». I lavori sono eseguiti dal Rti formato da Eurobuilding spa di Servigliano ed Eurovega costruzioni di Capo d’Orlando. Fatta la pavimentazione ora si passa ai ritocchi sul tetto e sugli impianti.



L’accessibilità



Ancora in corso, invece, i lavori sul miglioramento dell’accessibilità: risorse Pnrr hanno permesso di riqualificare gli ingressi come da progetto dello studio En.ar. Conti di Amandola. A marzo la demolizione del vecchio ascensore, quindi l’inizio dei lavori per il nuovo (dov’era prima): un impianto di risalita che collegherà il piano seminterrato e il primo piano dell’edificio, con spazi migliori e accesso a tutti i piani dell’immobile. Al momento anche il parcheggio ha subito modifiche provvisorie: si entra dal solito lato, ma poi si esce obbligatoriamente dal lato del nuovo ascensore all’interno del parcheggio. Fin qui il lato est dell’edificio, perché sull’ovest si procederà a realizzare una scala per collegare il piano seminterrato con il piano terra dell’ex Mercato coperto e risulterà essere in linea con il marciapiede che si realizzerà su tutto il lato nord dell’edificio (piazzale Carducci), consentendo di collegare in piena sicurezza i due livelli. Al piano terra ci sarà anche un affaccio verso nord che permetterà di ampliare l’ingresso ovest.



Lo stralcio



Per questo stralcio di lavori sull’ex mercato coperto, si ricorderà che nei mesi scorsi sono stati riconosciuti, al comune di Fermo, finanziamenti per progetti di rigenerazione urbana nell’ambito del Pnrr, complessivamente per 2.235.000 euro per il secondo stralcio di recupero e rifunzionalizzazione e di circa 1.170.000 per il miglioramento dell’accessibilità. Importi che beneficiano anche dei contributi per l’avvio delle gare prima della fine del 2022. Un luogo che dovrebbe dar spazio anche ad eventi, e diventare spazio per le eccellenze del territorio e che, trovandosi in centro storico, a pochi passi da uffici, monumenti, e altro, può diventare un punto nevralgico per la città.