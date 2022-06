Un altro assalto alle spiagge: un piano in riviera per i nuovi parking. Ecco tutte le idee in cantiere

FERMO - Lungomare a Tre Archi e non solo: procede spedita la riqualificazione del quartiere. Verso la fine i lavori al Parco dei popoli, in svolgimento quelli per realizzare l’area fitness, e gli altri di riqualificazione del lungomare. Il Parco dei popoli, i cui lavori sono iniziati nei mesi scorsi, a breve diventerà una vera e propria infrastruttura verde, posta a collegamento tra il tessuto urbano e quello marino del litorale. Rigenerazione del verde, innanzitutto, oltre alla sostituzione degli arredi urbani esistenti con altri più nuovi e di maggior valore.



Tra i nuovi interventi effettuati, poi, c’è la pavimentazione di una parte dell’area del parco, con i passaggi pedonali lungo i quali sono stati piantumati arbusti ad alto fusto. Tutto il parco è stato dotato di migliore illuminazione pubblica, con corpi a led, e quindi a risparmio energetico. Sono stati inseriti anche dei giochi per i più piccoli, accanto all’area pavimentata: i bambini potranno divertirsi in piena sicurezza, dal momento che sotto i giochi il pavimento è stato realizzato in materiale antitrauma. «Un’opera – la definisce il sindaco Paolo Calcinaro – che è un passo importante verso la realizzazione del progetto di riqualificazione dell’intero quartiere. Riqualificazione che prosegue, per dare all’area punti di aggregazione positiva importante per l’intera città e per Tre Archi».

L’altro punto di cui parla il sindaco è l’area fitness prevista, per la quale sono stati realizzati già i primi muretti di recinzione di uno spazio destinato a diventare area attrezzata per fare attività fisica libera all’aperto. La progettazione esterna di questo intervento, curata dall’ingegner Andrea Paci ed eseguita dal Consorzio Cadel di Napoli e Gipi di Afragola, ha previsto che il centro sportivo possa essere fruito come punto di aggregazione sia dai residenti che da un bacino d’utenza più ampio. L’area si trova vicino ai campi di calcetto, oggetto di intervento, in un caso, di realizzazione della copertura. «Prosegue il restyling – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Ingrid Luciani – per offrire migliori opportunità di socializzazione. I lavori in corso d’opera mostrano la nostra attenzione per il quartiere, e per questo ringrazio tutto l’ufficio tecnico».



Non c’è due senza tre, e quindi va avanti anche la riqualificazione del lungomare: si stanno rifacendo i marciapiedi, il manto viario, un’aiuola spartitraffico, attraversamenti pedonali rialzati (per una maggiore sicurezza dei pedoni). Ancora si stanno potenziando i parcheggi con stalli specifici e distinti per auto, cicli, motocicli, oltre a quelli previsti per i disabili, e anche i percorsi per accedere alla facilmente spiaggia se si è ipovedenti. Da Tre Archi a Lido di Fermo: dopo i parcheggi retro ferrovia, altri sono già pronti ad accogliere i turisti. Pochi giorni fa, sul lungomare, si potevano vedere gli operai che stavano sistemando le segnaletiche e compiendo gli ultimi lavori necessari. Dalla parte opposta spicca il colore blu della pista ciclabile, già pronta con la segnaletica orizzontale, e già fruibile dai ciclisti.

Continua a far discutere, invece, quella di Porto San Giorgio, che ha completato nei giorni scorsi il collegamento con Lido e che sta ultimando gli interventi di colorazione e segnaletica. Diverse le criticità segnalate da alcuni cittadini, preoccupati anche per la venuta meno dei parcheggi. Si capirà meglio quando sarà pienamente operativo il nuovo sistema di circolazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA