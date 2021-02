Lotti verdi, confermate in Appello le assoluzioni. Imputati eccellenti, si ipotizzava uno scambio di favori

FERMO - Assolti perché il fatto non sussiste. Non vi fu tentata concussione nella compravendita dei lotti di Casabianca.

A ribadirlo ieri la Corte di Appello di Ancona che ha confermato in toto la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Fermo nel gennaio 2018.

I protagonisti

L’inchiesta aveva coinvolto nomi illustri della politica cittadina fermana e noti professionisti della città: l’ex assessore all’urbanistica del Comune di Fermo Paolo Rossi, il commercialista fermano Pierino Postacchini, il dirigente del settore urbanistica, sempre di Fermo, Gian Luca Rongoni, l’avvocato fermano Maurizio Minnucci, il mediatore sambenedettese Pasquale Ferrari, l’ex consigliere comunale Andrea Morroni, l’ex esponente del Pd Renato Leoni e il consulente finanziario Mauro Donzelli. Secondo la Procura fermana tutti gli imputati avrebbero partecipato a una rete di scambi di favori per ricevere benefici dalla compravendita dei lotti: un affare milionario, dunque.

Per tutti gli imputati l’accusa era tentata concussione in concorso tra loro. Per Postacchini e Morroni era stato ipotizzato anche il reato di corruzione. «Un incubo durato quasi sette anni - dichiarano i legali degli imputati - basata sin dall’inizio, su una tesi accusatoria sprovvista di qualsiasi riscontro oggettivo». Per le motivazioni della sentenza si dovranno attendere 90 giorni. Solo allora si saprà se la Procura fermana procederà con un ricorso in Cassazione o se sia stata finalmente scritta la parola fine alla vicenda giudiziaria più discussa degli ultimi anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA