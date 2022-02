La grande lirica: dopo due anni di attesa al teatro dell’Aquila c’è L’Italiana in Algeri

FERMO - L’assessore alla Cultura di Fermo, Micol Lanzidei, durante la presentazione de L’Italiana in Algeri, ha esclamato: «Finalmente è arrivato il giorno del recupero». L’opera buffa, musicata da Gioachino Rossini a 21 anni, è il secondo e ultimo appuntamento con la stagione lirica, organizzata dal Comune in collaborazione con la Fondazione Rete Lirica delle Marche.

Recupero perché l’opera doveva andare in scena nel 2020, ma il giorno prima della prova generale i teatri furono chiusi a causa del lockdown per la prima ondata della pandemia. «Ricominciamo – commenta il direttore della Rete Lirica delle Marche, Luciano Messi – da dove eravamo rimasti. Anzi, più che ricominciare, rilanciamo: un atto di coraggio per ripartire. Sono stati due anni complicati». Due anni difficili per il settore della cultura e dello spettacolo e, per simboleggiare la ripartenza, anche il libretto con il programma di sala è quello di allora. «Con una fascetta – precisa Messi – che aggiorna sui cambiamenti di data e le differenze dello spettacolo». Differenze nei protagonisti, ovviamente. E quelli di oggi non vedono l’ora di riprendere.

A Fano c’è stata l’anteprima giovani, lo scorso giovedì, e Messi racconta «C’è stato un grande entusiasmo. Tutti protagonisti giovani, ma bravi, con esperienza e capaci di emozionare». Dopo la prima di Fano, L’Italiana in Algeri arriva al teatro dell’Aquila il 10 febbraio, per i giovani e il 12 per tutti. «Vogliamo avvicinare i giovani al teatro» aggiunge Lanzidei.

La produzione ha scelto come regista la giovane Cecilia Ligorio, formatasi all’accademia D’Amico di Roma, mentre sul podio, a dirigere l’orchestra sinfonica Rossini salirà Ferdinando Sulla, e il coro sarà quello del teatro della Fortuna di Fano, preparato da Mirca Rosciani. Il cast è preso per la maggior parte dall’Accademia rossiniana Zedda di Pesaro, e tutta l’opera è prodotta in collaborazione con il Rossini Opera Festival. Prosegue, infine, il progetto di totale accessibilità dell’opera, in collaborazione con l’Unione italiana ciechi e ipovedenti e l’Ente nazionale sordi della Regione Marche. Info: 0734 284295.