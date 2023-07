FERMO - Sono undici i denunciati per truffa ai danni dello Stato, per aver ricevuto il reddito di cittadinanza senza averne i requisiti. Giungono al termine le indagini del comando provinciale dei carabinieri di Fermo, testo a contrastare un fenomeno che negli ultimi anni ha portato alla luce un numero consistente di casi.

Acquisiti documenti, effettuate attività di polizia giudiziaria ed analizzate le banche dati, dopo una serie di servizi di osservazione e controllo, i militari del reparto operativo-nucleo investigativo provinciale hanno acquisito elementi sufficienti nei confronti di due marocchini classe 1980, residenti a Fermo, un albanese 35enne di Ponzano di Fermo, un altro marocchino del 1980 di Porto Sant’Elpidio, un albanese del 1984 con residenza a Sant’Elpidio a Mare, un 32enne di Porto Sant’Elpidio, anche lui albanese, una donna bosniaca di 41 anni di Porto San Giorgio. Quattro gli italiani, sono un 54enne di Sant’Elpidio a Mare, un uomo di origini foggiane del 1967, un calabrese del 1957 di Grottazzolina, infine un fermano del 1990 che vive a Monterubbiano. Tutti hanno precedenti penali alle spalle.



I controlli

Complessivamente il personale dell’Arma ha verificato circa 130 posizioni di percettori del reddito di cittadinanza. Sono state richieste inoltre misure di sequestro preventivo delle somme indebitamente percepite per un ammontare complessivo che si aggira sui 60.000 euro. Gli approfondimenti dell’arma stanno proseguendo ed i militari, nella loro attività di verifica e contrasto, stanno analizzando ulteriori posizioni che hanno attirato i sospetti degli inquirenti.

Le irregolarità che hanno portato alle 11 denunce riguardano dichiarazioni non corrispondenti al reale reddito ed alla posizione lavorativa degli interessati, che hanno così aggirato le normative per far risultare di essere in possesso dei requisiti ed accedere al contributo. L’Arma provinciale di Fermo evidenzia che l’attività d’indagine sulle truffe ai danni dello Stato proseguiranno a caccia di tutte le situazioni illecite, per garantire che le erogazioni pubbliche raggiungano chi ne ha reale necessità.