FERMO «Ora è il momento di fare formazione per essere preparati alla ripartenza». Ne è convinto Paolo Mattiozzi, che insieme alla moglie Ilenia Tonelli, guida la pelletteria Studio Immagine Lab. Ma ne è convinta anche Barbara Nigro, che dopo aver frequentato un corso di formazione ha deciso di rinunciare ad un posto di lavoro per approfondire le sue conoscenze e frequentare un secondo corso. Una scelta che non tutti avrebbero fatto. Barbara era una commessa. Poi ha preferito cambiare lavoro ed è stata assunta nel settore calzaturiero.

Licenziata per mancanza di lavoro, è venuta a conoscenza del corso di formazione di 128 ore per addetta alla pelletteria, terminato qualche settimana fa. «Inizialmente ero scettica ma poi, forse anche per merito degli insegnanti, mi è piaciuto molto. Sono molto contenta di averlo frequentato - afferma Barbara -. Terminato il corso sono stata contattata da alcune aziende che mi offrivano un lavoro ma ho rinunciato perché preferisco formarmi ancora. E ora mi sono iscritta ad un corso specialistico. Il mio obiettivo è trovare un lavoro che offre stabilità e penso di poterla raggiungere formandomi e nel settore moda».

Il comparto

Il periodo che sta attraversando il comparto fashion non è il più propizio per parlare di stabilità. Ma è adatto per la formazione. Seppure non sia la necessità del momento formare e assumere, le aziende che hanno dei ritmi lavorativi dilatati possono prestare più attenzione alla formazione. «C'è una crisi che finirà. È il momento giusto per fare formazione. Per investire e per ammodernare i processi. Adesso è il momento di capire quali strade percorrere. Perché chi vuole un futuro nel settore deve farsi trovare pronto per la ripartenza» sostiene Mattiozzi, che ricopre il ruolo di presidente di Cna Federmoda Fermo. E con “Leather Form Lab” ha creato la scuola di pelletteria per l’alta moda e il luxury. In partenza c’è il corso per “operatore di pelletteria” rivolto ai disoccupati (senza limiti di età) iscritti al centro per l’impiego. Il corso dura 600 ore, è completamente gratuito e prevede stage aziendali. Ci sono ancora un paio di posti liberi. Il progetto, unico per il settore pelletteria nelle Marche, rientra nel programma Goal della Regione. Ma è vero che ai giovani non piace il lavoro manuale? Lisa Iuvalè, 24 anni, ci dimostra l’esatto contrario. Era impiegata amministrativa in un'azienda. Ma non è entrata in sintonia con l’ambiente di lavoro. E questa esperienza ha influito sulla sua scelta.

La scelta

«Ho preferito un impiego completamente diverso. Un lavoro manuale» conferma Lisa che ora lavora nel settore della pelletteria. «All'inizio avevo un po' di preoccupazione perché non sapevo se la nuova occupazione mi sarebbe piaciuta. Invece ho imparato un mestiere e ho scoperto anche un lato nuovo di me stessa. E provo un certo orgoglio quando vedo la borsa finita e pronta per essere spedita. Lavorare in fabbrica non viene considerato come un “buon lavoro” dai miei coetanei. Non viene disprezzato ma nemmeno molto apprezzato. Ma non mi importa. A me va bene così».