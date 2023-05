Esagera con l'alcol, si droga e lancia il bidone della spazzatura contro la sorella

FERMO - Ancora un ammonimento del Questore per violenza domestica, firmato dal Questore di Fermo, e che gli agenti della Divisione Anticrimine stanno notificando in queste ore per fermare un uomo italiano di 44 anni che ha perpetrato nei confronti della sorella e del fratello atti di violenza psicologica, fisica ed economica, al punto di chiedere di non camminare per casa, non parlare e persino di non andare in bagno per non disturbarlo.

Le parti lese hanno ricostruito negli uffici della Questura i momenti violenti del fratello dovuti anche all’assunzione di bevande alcoliche, e dall’uso si sostanze stupefacenti che lo rendono violento e minaccioso nei loro confronti, tanto che nell’ultima occasione nei confronti della sorella le scagliava addosso un bidone della spazzatura al punto da richiedere l’intervento degli agenti delle volanti avendo commesso i reati di percosse e lesioni personali.

Al termine dell’attività istruttoria, condotta dagli agenti della Divisione Anticrimine, il questore ha emesso il provvedimento che intima all’autore delle condotte persecutorie di interrompere ogni tipo di contatto e condotta lesiva nei confronti delle parti lese.

Nel medesimo provvedimento è stato anche rammentato all’ammonito che l’eventuale violazione del dispositivo, comporta la procedibilità d’ufficio nei confronti dei soggetti già ammoniti. Dal 1° gennaio ad oggi sono già 12 gli ammonimenti emessi dal questore Romano su istruttoria della Divisione Anticrimine, per interrompere condotte di minacce, pressioni, appostamenti e violenze.