FERMO - E' tutto vero, che storia strana. Ricercata per scontare una pena definitiva per ricettazione di 2 anni e 8 mesi, si è presentata alla Polfer per fare una denuncia di furto, ed è stata arrestata. Protagonista della grottesca vicenda, che pare una farsa, è una donna italiana di 34 anni destinataria di un provvedimento di esecuzione emesso dalla Procura di Fermo.

Mercoledì scorso, la donna si è presentata gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano per denunciare un furto subito. Ma nell'eseguire gli accertamenti di rito nella banca dati a disposizione delle forze dell'ordine di tutta Italia, i poliziotti in pochi secondi si sono accorti che la 34enne era stata condannata con una sentenza definitiva e che nei suoi confronti era stato firmato un ordine di esecuzione.