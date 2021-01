Fermo, imbrattata con vernice nera l’auto di una preside. È caccia ai vandali, indaga la polizia

FERMO - «Crudelia de Itet…» e poi la firma, II°A afm: al centro un’auto bianca, imbrattata con macchie di vernice nera, tanto da richiamare alla mente l’immagine dei 101 piccoli cuccioli del noto film della Disney. L’auto è quella della dirigente scolastica dell’Istituto tecnico statale economico e tecnologico G.B. Carducci di Fermo.

Le fotocopie

Foto e scritta sono state utilizzate per realizzare prima e abbandonare in strada e nelle zone dei due plessi dell’Itet poi, alcune locandine. Difficile non notare l’ingente quantitativo di fotocopie diffuso nei pressi dei due plessi scolastici, che si trovano uno lungo viale Trento, l’altro nell’edificio che ospita anche la provincia e il liceo artistico. Al rientro a scuola dopo il lungo periodo di stop, lo scorso lunedì alcuni studenti hanno infatti notato queste curiose locandine e, ad un’attenta analisi, avrebbero capito che non era solo una somiglianza, ma che ad essere imbrattata, e quindi vandalizzata, era stata proprio l’auto della dirigente scolastica.

Non era un fake, quindi, la foto, anche se non si è in grado, al momento, di stabilire quando il fatto sia successo. Si ipotizza in un tardo pomeriggio di un giorno, ovviamente, precedente. La Polizia, alla quale la preside, che non intende commentare quanto acacduto, ha sporto denuncia, ora dovrà chiarire quando e come tutto questo sia accaduto, ma soprattutto cercare di risalire ai responsabili. Ci sono, al momento, poche certezze. Tranne quanto visto a terra, l’auto imbrattata e, ovviamente, qualcuno che se l’è presa con la stessa dirigente scolastica. Ci sono molti dubbi, a cominciare, come detto, dal momento in cui sia stato prodotto il materiale. E poi agli autori: studenti o altre persone?

Gli interrogativi

Al momento ci sono solo condizionali e punti interrogativi, ma indagini ed eventuali colloqui, potranno sicuramente aiutare a fare chiarezza. La certezza, però, è sull’eventuale entità del danno. A seconda del materiale con cui è stata prodotta la vernice, la spesa per la risistemazione, sarà elevata. Comune il senso di disapprovazione per questo atto vandalico rivolto contro la dirigente.

