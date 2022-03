La Guardia di finanza sequestra un bazar di stupefacenti, scattano 42 segnalazioni

FERMO - Due etti e mezzi di hashish più marijuana, eroina e cocaina. È il bilancio dei sequestri operati dalla Guardia di finanza nel Fermano durante le ultime settimane. In particolare lungo la costa, le pattuglie hanno identificato 2638 persone, controllato 1571 autoveicoli e contestato 24 infrazioni al Codice della Strada.

Sono stati inoltre intensificati i controlli in materia di “beni viaggianti” su strada e sulla regolare emissione degli scontrini e delle ricevute fiscali da parte degli esercenti; al riguardo, sono state riscontrate 14 irregolarità. Nel settore degli stupefacenti, i militari di Fermo hanno sequestrato nel complesso 249,6 g di hashish, 28,9 g di marijuana, 2,7 g di cocaina e 12,1 g di eroina, droga spesso accuratamente occultata all’interno di autovetture e rinvenuta anche grazie all’intervento delle unità cinofile del Corpo, composte dai cani antidroga e dai loro conduttori. I “cani-finanzieri” ed i loro conduttori rappresentano una preziosissima risorsa, fondamentale nella lotta senza quartiere che la Guardia di Finanza conduce contro la criminalità ed il traffico di stupefacenti, attività finalizzata anche a ricostruire, tramite mirati accertamenti, i patrimoni accumulati con i commerci illeciti, per pervenire alla loro definitiva confisca in ristoro dei danni causati all’intera collettività. Sempre nel settore della lotta al traffico degli stupefacenti, sono stati segnalati alle rispettive Prefetture di residenza 42 cittadini, trovati in possesso di sostanze illecite, sono state ritirate 4 patenti di guida e sono stati denunciati due responsabili, ai sensi dell’articolo 73 del Testo Unico sugli stupefacenti, che prevede, per violazioni di questo tipo, la reclusione da 6 mesi a 4 anni e la multa fino ad un massimo di 10.329 euro. Nel complesso sono state distolte dal mercato droghe e sostanze psicotrope illegali per un valore stimato in circa 21.831 euro.

