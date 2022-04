La Chimica diventa uno spettacolo: scienza e tecnica dall’umanesimo

FERMO - Dopo aver superato due selezioni, l’ultima al “Science on Stage Italia”, il progetto didattico innovativo di spettacolarizzazione della Chimica è approdato a “Science on Stage Europe” che sai è svolto a a Praga.

È una grande soddisfazione per i chimici del Montani ed un onore per la città che, tra gli undici progetti che hanno rappresentato l’Italia, uno sia fermano. Si tratta di: “A Symphony of Atoms, An Alchemy of Notes: The School of Athens by Raphael” di Teresa Cecchi ed Arianna Giuliani.



Lo spettacolo ripercorre con i filosofi dipinti da Raffaello la storia della scienza della materia, producendo spettacolari sinestesie chimico-musicali relative ai quattro elementi pitagorici, ai cieli aristotelici-tolemaici, all’atomismo di Epicuro, all’alchimia di Averroè e Gonzaga e al cosmopolitismo di Diogene, per educare le nuove generazioni alla scienza e alla tecnica ispirandosi ai valori della cultura umanistica.



A Praga è stato possibile l’incontro con centinaia di colleghi, selezionati da tutta Europa, lo scambio di idee per un’educazione scientifica efficace e per iniziative da sviluppare in futuro nel nostro territorio nelle varie discipline Stem.



Di Nicolò, M. Mancinelli, M. Mora, S. Offidani, M. Rutili, N. Vittori e gli studenti A. Gironacci, J. Grande, G. Iachini, D. Rossini, M. Senigagliesi hanno portato con perizia e grazia sul palcoscenico la reattività chimica in questo esperimento di didattica coinvolgente. Massimo Mazzoni e gli studenti del Conservatorio Statale di Musica “G. B. Pergolesi” hanno eseguito brani musicali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA