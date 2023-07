FERMO «Fare di Fermo una città che, con due centri formativi anche sovraprovinciali, sia scuola di lavori artigianali, industriali, legati all’enogastronomia e al mondo dell’edilizia». Lo scrive a mezzo social, il sindaco della città capoluogo Paolo Calcinaro. «Un sogno, un’idea, o meglio un progetto, ancora tutti da sviluppare, ma su cui lavorare da qui al futuro», aggiunge. La proposta da subito raccoglie una raffica di reazioni, in buona parte favorevoli. Un modo per fronteggiare le difficoltà di incontro tra domanda ed offerta, che in diversi settori costituiscono ormai un problema oggettivo.

Il percorso



Secondo il primo cittadino si tratterebbe di «una forte caratterizzazione per la città che proseguirebbe il percorso dei nostri istituti tecnici o professionali, che fornirebbe uno sbocco concreto a tanti ragazzi e cittadini, darebbe una risposta ad imprese del territorio e non solo». Ma cosa realizzare in concreto, dove, in che tempi? Il modello cui si fa riferimento sembra in sostanza quello degli Its, gli istituti tecnici superiori. Le Marche ne contano 4 ad oggi, che offrono una formazione qualificata post diploma, specializzata per determinati settori. Sono l’Its tecnologia e Made in Italy, quello Smart – Sistema moda ambiente ricerca tecnologia, Turismo e nuove tecnologie Marche, Its Fabriano. «Ho lanciato un’idea che va definita e concretizzata – puntualizza Calcinaro – vorrei lasciare una traccia affinché si realizzi un progetto che fornisca prospettive occupazionali concrete a tanti ragazzi, ma non solo giovani, perché c’è e sarà sempre più presente il problema del reimpiego per chi ha qualche anno in più».



Gli spazi



Anche gli spazi dove collocare questi centri di formazione andrebbero individuati, ma per il Sindaco «uno dei contenitori che andremo a riqualificare con i fondi del Pnrr potrebbe essere adatto per realizzare questo obiettivo. È chiaro che un progetto del genere va portato avanti insieme a partner come potrebbero essere Confindustria, o realtà del comparto alberghiero. Principalmente immagino questa realtà di alta formazione centrata sui settori che più possono essere coerenti con la vocazione di questo territorio, dai distretti artigianali al settore turistico. Non dobbiamo dimenticare la grande tradizione degli istituti scolastici della nostra città, dal Montani all’Artigianelli, ipotizzando quindi un percorso di specializzazione ulteriore».



L’edilizia



Discorso a parte va fatto invece per l’edilizia. Qui Calcinaro ipotizza «di dialogare con Ente scuola e Cassa edile per realizzare un punto come quello attivo ad Ascoli Piceno, che offra una formazione adeguata nel ramo dell’edilizia, una realtà che potrebbe trovare spazio nella zona di Girola». L’ente a cui fa riferimento il sindaco fermano si occupa di corsi di formazione, perfezionamento, qualificazione delle maestranze nel ramo dell’edilizia. Questa proposta si inserisce in un tema molto dibattuto in questo periodo, relativo ai lavoratori sottopagati ed alle conseguenti difficoltà di trovare personale in vari ambiti. «Attenzione – precisa Calcinaro – Questo tema non va letto in contrapposizione al sottopagamento, che è un argomento più ampio. Credo però che questo aspetto si combatta anche attraverso la specializzazione del lavoro che attraverso questa idea vorremmo portare avanti».